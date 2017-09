Depuis qu’il a quitté le club argentin de Rosario Central l’hiver dernier, Giovani Lo Celso (21 ans) n’a disputé que huit matches de championnat sous le maillot du Paris Saint-Germain. Un faible temps de jeu décidé par Unai Emery qui a souhaité laisser le jeune Sud-Américain prendre son temps pour s’adapter au football européen et français, un style jugé assez physique pour le gabarit poids plume du joueur. Mais cette saison, Lo Celso devrait bénéficier d’une plus grande exposition, et ce, malgré un secteur offensif rouge-et-bleu très garni.

Dimanche dernier, l’Argentin n’a d’ailleurs eu besoin que de dix-neuf minutes pour se distinguer face à l’Olympique Lyonnais. À l’origine du but contre son camp inscrit par le Gone Marcelo, Lo Celso a su marquer des points. Une montée en puissance remarquée qui n’a pas surpris Diego Griffa, l’homme dont l’académie a formé le milieu parisien. « Quand vous observez les jeunes que vous formez, vous commencez par voir s’ils ont des capacités, l’opportunité et de la chance. En plus de ça, ils doivent avoir une bonne technique, du tempérament, et des prédispositions, c’est-à-dire l’attitude et la condition pour arriver au succès. Lo Celso réunit toutes ces conditions parce qu’il est dans une tranche d’âge où il est en pleine évolution, même s’il va avoir quelques difficultés pour s’adapter à un tel football (la L1, ndlr). Mais je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va savoir répondre ».

« Lo Celso est meilleur en numéro 10 »

Dans un secteur offensif parisien chargé où certaines places sont quasiment inaccessible -car occupées par le trio MCN- Lo Celso pourrait donc avoir une carte à jouer grâce à sa prestation remarquée au sein d’un 4-2-3-1 décidé par Emery, mais loin d’être apprivoisé par l’ensemble d’une équipe davantage habituée au fameux 4-3-3. « On est un peu moins à l’aise qu’en 4-3-3, car on a moins l’habitude, c’est normal et on en a parlé avec le coach. On travaille ce schéma à l’entraînement. Pour bien l’assimiler, il faut également le travailler en match, mais ça va venir. (...) On a joué pendant plusieurs saisons à trois au milieu donc, forcément, ce n’est pas quelque chose qu’on a comme ça. Mais il faut le faire pour s’adapter à l’équipe », avait confirmé Adrien Rabiot au sortir du match contre l’OL.

Mais pour Griffa, ce schéma pourrait être bénéfique pour son ancien protégé. Car si Julian Draxler n’a pas affiché un niveau rayonnant au poste de numéro 10, et que Javier Pastore ne parvient pas à délaisser l’infirmerie, Lo Celso pourrait en profiter. « Il peut jouer sur le côté gauche. Les gauchers sont souvent plus techniques que les droitiers. C’est pour ça qu’il y a plus de droitiers dans les clubs (rires). Lo Celso est un gaucher avec énormément de technique. Ça ne veut pas dire qu’il ne travaillera pas s’il se trouve sur le côté droit. Il dispose de toutes les caractéristiques pour jouer à tous les postes (du secteur offensif, ndlr). Je dis toujours que les gauchers possèdent de plus grosses capacités. Mais, pour être clair, il est meilleur en position de numéro 10 ou sur le côté gauche. Mais surtout en 10 ». C’est dit !