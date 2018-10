Recrue phare, avec Neymar, du mercato estival 2017 du paris Saint-Germain, Kylian Mbappé continue de prouver que le club de la capitale n’a pas fait d’erreur en déboursant 180 M€ pour s’offrir le grand espoir français âgé à l’époque de seulement 18 ans. Car un an plus tard, Mbappé continue d’empiler les buts (21 en 32 matches de L1) et possède désormais un statut de champion du monde. Une nouvelle dimension acquise en juillet dernier qui n’en fait pourtant pas le nouveau leader du PSG à en croire l’intéressé. « Si ce serait normal que je sois le leader de l’équipe ? Non parce que le club a choisi Neymar. Pour l’instant, au PSG, il n’est pas question que je sois le leader », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.

Une mise en retrait qui n’enlève en rien sa qualité de star du club de la capitale. D’ailleurs, après le quadruplé inscrit par son jeune partenaire face à l’Olympique Lyonnais (5-0), Neymar l’a couvert d’éloges en zone mixte. « Oui, nous avons réalisé une deuxième période merveilleuse. Kylian est un grand joueur. On connaît ses qualités. C’est un crack, un phénomène comme je l’appelle. Je le félicite pour ses quatre buts et pour avoir aidé l’équipe », a-t-il déclaré en zone mixte. Avant de poursuivre plus longuement au micro de nos confrères brésiliens au sujet de son leadership au sein du vestiaire parisien.

Neymar chouchoute Mbappé

« Le leadership n’est pas qu’à moi. Je connais ma valeur, la pression qui existe sur moi, ma responsabilité. mais je crois que nous avons des joueurs de grande qualité, avec des responsabilités à chaque secteur du jeu. Kylian est l’un de ces joueurs. c’est un leader technique, un leader que le groupe respecte, peu importe s’il n’a que 19 ans. Bravo pour ce qu’il a fait aujourd’hui (hier). Il aurait pu m’aider un peu plus (à marquer) (rires) ! Je rigole. C’est un phénomène », a-t-il indiqué à UOL Esporte.

Un crack qui tient visiblement une place à part dans le coeur de l’international auriverde. « Il est bien. je vois qu’il supporte la pression et joue sur ses qualités. Kylian est spécial pour moi, je suis attaché à lui. Je suis heureux quand il marque. J’espère l’aider à faire d’autres matches comme ça ». Des éloges dont les journalistes ont fait part au numéro 7 du PSG. Et ce dernier n’a pas hésité à rendre la pareille à son coéquipier. « Je le remercie, c’est juste un plaisir de jouer à ses côtés. J’apprends tous les jours. Il fait partie des meilleurs. Apprendre aux côtés des meilleurs, c’est tout bénef’ pour n’importe quel joueur ». C’est ce qui s’appelle une entente parfaite !