Tout juste débarqué au Paris Saint-Germain, Neymar avait eu droit à un joli tacle en règle de la part du président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu. Vexé de s’être fait chiper l’un de ses joyaux sans avoir rien pu faire pour le retenir (le PSG a payé la clause libératoire), le patron blaugrana n’y était pas allé de main morte. « Il a voulu partir, c’est sa décision, bien que nous voulions le conserver et avons tout fait pour, avec responsabilité. Nous avons respecté sa décision, même si nous ne la partagions pas. Il y a une limite. Il a pris sa décision, mais la forme n’est pas correcte. Il ne s’est pas comporté comme nous l’attendons d’un joueur du Barça. Nous aurions préféré plus de franchise. »

Depuis, Neymar s’était contenté de répondre sur le terrain avec sa nouvelle équipe. Auteur d’un but et d’une passe décisive à Guingamp (3-0), ne nouveau numéro 10 francilien a remis ça ce dimanche soir contre Toulouse (6-2), pour sa première au Parc. Auteur de deux buts et de deux passes décisives, l’international auriverde a régalé les supporters rouge-et-bleu. Mais alors que tous les journalistes évoquaient avec lui ses débuts réussis sous ses nouvelles couleurs, Neymar n’a pas esquivé la question d’une confrère espagnole au sujet de la situation actuelle du FC Barcelone.

Neymar tacle la direction blaugrana

Obligé de remplacer le néo Parisien dans l’urgence, le club catalan peine à avancer sur le mercato. Si le Niçois Seri semble être proche du Camp Nou, le Barça ne cesse de se faire rembarrer par Liverpool et le Borussia Dortmund dans ses tentatives pour attirer Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. L’espoir reste de mise dans ses deux dossiers, mais les difficultés catalanes pour conclure malgré une énorme enveloppe font tâche dans le paysage du mercato. Un couac qui ne ravit pas Neymar pour autant, même si la direction blaugrana en a pris pour son grade.

« J’ai passé quatre ans là-bas, et j’y est été très heureux. J’en suis parti heureux. Mais pas avec eux (les dirigeants du Barça). Pour moi, ce sont des personnes qui ne doivent pas être au Barça. Barcelone mérite plus, et tout le monde le sait. Ça me rend triste de voir mes ex-coéquipiers tristes. J’ai beaucoup d’amis là-bas. J’espère que les choses vont aller mieux pour le Barça et qu’il pourra faire une équipe qui sera compétitive ». Bartomeu et son équipe apprécieront !