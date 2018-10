Il détient le record du transfert le plus cher de l’histoire du football (222 M€), et est souvent considéré comme le troisième joueur le plus fort de la planète football. À 26 ans, Neymar est sans contestation possible l’une des têtes d’affiche du football mondial. Mais le Brésilien est encore dans l’ombre des deux géants du ballon rond : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Un constat qui s’est d’ailleurs vérifié en 2017 lorsque l’international auriverde a souhaité quitter Messi et le FC Barcelone pour sortir de l’ombre de la Pulga et devenir LA star de son nouveau club, le Paris Saint-Germain.

Cependant, le numéro 10 des Rouge-et-Bleu a le plus grand des respects pour ses deux compères. À l’occasion d’un entretien croisé avec la mégastar américaine, le joueur de NBA Stephen Curry avec lequel il a enchainé quelques paniers et publié sur le site The Players Tribune, le Brésilien leur a d’ailleurs rendu un bel hommage. « J’ai affronté Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. J’ai joué avec Messi qui est pour moi un des meilleurs joueurs et c’est mon idole. Avec lui, j’apprenais tous les jours. Durant les entraînements, en jouant avec lui ou en le regardant jouer. Ça m’a rendu plus fort. Je pense que ça a amélioré mes capacités sur le terrain ».

Neymar : « Ronaldo, c’est un monstre »

Un attachement à Messi qui a pu être vérifié lorsque Neymar publiait des photos en compagnie de l’Argentin et de Luis Suarez bien après son transfert au PSG. Et si le numéro 10 blaugrana est l’idole de l’international auriverde, Cristiano Ronaldo a également impressionné le Brésilien. Qualifié de modèle, le Portugais et sa soif de victoire sont une grande source d’inspiration pour l’ex de Santos qui n’a pas hésité à se comparer aux deux légendes du football des années 2010.

« Quant à Cristiano Ronaldo, lui c’est un monstre. L’affronter est un honneur, un plaisir. Mais vous devez vous préparer encore plus parce que c’est l’un des meilleurs joueurs. Vous devez être plus alerte, concentré, mais vous apprenez aussi en même temps. Ce sont deux joueurs auxquels je pense ressembler parce que je veux apprendre, j’en veux plus, je veux gagner. Je veux gagner plus de titres, marquer plus de buts, donc j’apprends tous les jours avec eux ». Messi et CR7 apprécieront.