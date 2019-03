Il en réclamait un depuis son arrivée, il a enfin été servi en janvier. Cet hiver, Thomas Tuchel a en effet accueilli Leandro Paredes (24 ans), recruté pour 47 M€ au Zenit Saint-Pétersbourg. Une arrivée qui le ravit comme l’a expliqué le coach allemand du Paris SG ce vendredi en conférence de presse au centre d’entraînement Ooredoo. « Leandro est très bien. Il a la qualité pour jouer au milieu, il sait accélérer le jeu avec ses passes. Il a un bon feeling pour le rythme et le tempo du match. Il peut améliorer ça aussi pour nous, en changeant de rythme avec des passes courtes ou des passes longues », a-t-il glissé, appréciant de pouvoir l’utiliser dans un milieu à deux ou à trois.

« C’est possible de jouer avec les trois. Mais Leandro aime rester derrière, en retrait du ballon. Et Marquinhos aussi. Marco, il aime le ballon beaucoup, ce n’est pas facile de rester un peu plus haut. On doit essayer mais tu dois respecter le caractère du joueur. Avec les trois, Leandro et Marquinhos sont un peu similaires dans la position. Si tu joues avec les trois, j’aime beaucoup si un est plus bas et deux autres plus haut. Mais qui ? Leandro peut-être car il a la qualité pour adresser des passes décisives. Mais pour les deux (Paredes et Marquinhos, ndlr) ce n’est pas leur meilleur espace en numéro 8 », a-t-il expliqué, glissant ensuite les axes de progression de l’international albiceleste, très suivi au pays.

Humilité, grinta et ambition

« Il peut s’améliorer physiquement, défensivement. Quand on perd le ballon, il peut être plus agressif pour défendre en avançant. Mais c’est notre style de jeu et il doit encore s’adapter », a-t-il résumé, saluant son humilité. Un trait de caractère que l’ancien de Boca Juniors a affiché quelques instants plus tard face au même auditoire. « Arriver dans une équipe avec autant de bons joueurs, ce n’est pas forcément évident, mais je crois que je peux avoir mon mot à dire grâce à mon travail et mes collègues au fil du temps », a-t-il lancé, remerciant le vestiaire parisien pour son accueil et un homme en particulier : Angel Di Maria.

« Tout le monde m’a très bien accueilli, il y a beaucoup de Sud-Américains, ça peut m’aider, on peut aider à apporter une touche en plus de grinta. Angel m’avait appelé avant que j’arrive, il m’a beaucoup aidé, pour anticiper mon arrivée à Paris. C’est un joueur important pour nous. Son accueil a été très bon et j’espère l’aider à continuer à remporter des trophées comme il le fait depuis le début de sa carrière », a-t-il indiqué, avec comme objectif, la Ligue des Champions. « Je crois que nous pouvons faire de grandes choses en Champions vu ce que nous avons fait à Manchester, avec cet état d’esprit là », a-t-il conclu. Une humilité et une ambition qui ont visiblement déjà convaincu dans le vestiaire parisien.