À 21 ans, Luca Zidane a fait toutes ses classes au Real Madrid. Une école de formation prestigieuse où il a pu évoluer sous les ordres de son père Zinedine. Mais depuis cette saison, le gardien merengue évolue du côté du Racing Santander, en deuxième division espagnole. Une expérience que le joueur savoure, et ce, malgré la piètre 21e place (sur 22) de sa formation (18e moins bonne défense avec 27 buts encaissés).

« Les résultats ne sont pas conformes à nos attentes, mais nous sommes dans une bonne dynamique. Je suis très content d’être dans ce grand club parce que les gens m’ont très bien reçu. C’a été un gros changement, mais je me sens bien. Je ne regrette pas d’avoir quitté le Real Madrid. Je savais que c’était une étape importante que je voulais franchir parce que je ressentais le besoin d’être dans une équipe et d’y jouer pour démontrer ce que je vaux », déclarait-il en octobre dernier.

Zidane prêt à jouer en France

Cependant, Luca Zidane va bientôt devoir penser à son avenir proche. En effet, son contrat avec la Casa Blanca s’achève en juin 2020. Quel avenir pour lui ? Interrogé par L’Equipe, le fils de ZZ n’a pas vraiment apporté de réponse claire concernant les plans du Real Madrid pour lui. En revanche, il a indiqué qu’un avenir en France ne lui déplairait pas.

« J’aime l’Espagne mais je me sens français. Je suis en Espagne depuis l’âge de 3 ans mais mes habitudes sont françaises. Je passe l’essentiel de mes vacances dans mon pays depuis que je suis petit. L’année prochaine, ça me plairait - pourquoi pas ? - d’aller poursuivre ma carrière en France. J’avais déjà eu quelques contacts », a-t-il indiqué. L’occasion pour le quotidien de rappeler que Caen et Clermont avaient tenté de le recruter en 2018. Avis aux amateurs.