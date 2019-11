En clôture de cette quatorzième journée de Ligue 1, nous avons affaire à une rencontre entre le Toulouse Football Club, qui va mieux depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré, et l’Olympique de Marseille, qui a conservé sa place sur le podium du championnat hexagonal. Les Phocéens voudront récupérer leur place de dauphin du Paris Saint-Germain, récupérée par Angers grâce à sa victoire sur le score d’un but à zéro contre le Nîmes Olympique.

En cas de victoire lors de cette confrontation, à suivre en direct sur notre live commenté, les Marseillais d’André Villas-Boas reviendraient seuls à la seconde position du championnat de France. Toulouse, de son côté, pourrait espérer revenir à hauteur du premier non relégable, Dijon. Les rencontres entre les deux formations sont souvent riches en buts, la dernière, notamment au Stadium, en mai dernier s’était soldée sur le score de cinq buts à deux pour les Marseillais.

La charnière centrale de la Gambardella recomposée

Pour ce match, Antoine Kombouaré devrait aligner une équipe dans le système du 4-4-2. Baptiste Reynet sera bien dans les buts et sera protégé par une ligne de quatre composée par Amian et Sylla sur les côtés et de Isimat-Mirin et Rogel dans l’axe central. Sur les côtés, Matthieu Dossevi et Wesley Saïd pourraient débuter la partie tout comme Koné et Sangaré en double-pivot. Enfin, Max-Alain Gradel devrait évoluer en soutien du renard des surfaces, Koulouris.

De l’autre côté, « The Special Two » doit déplorer de nombreuses absences. Si Steve Mandanda, le capitaine, est bien là dans les buts, Amavi, Caleta-Car et Alvaro Gonzalez sont suspendus. Bouna Sarr à droite et Sakai à gauche joueront les latéraux quand Boubacar Kamara devrait retourner en défense centrale et être associé à Lucas Perrin. C’était d’ailleurs la charnière de l’épopée marseillaise en Gambardella, avec cette finale perdue en 2017 face à Montpellier. Au milieu, Kevin Strootman devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Morgan Sanson et de Valentin Rongier. Dimitri Payet sera sur le flanc gauche de l’attaque marseillaise et Maxime Lopez son pendant à droite, comme contre l’OL. Enfin, Dario Benedetto sera, lui aussi, bel et bien là.