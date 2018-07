Cet après-midi la France affrontera la Croatie pour le titre de champion du Monde à Moscou, au Stade Loujniki (et cette rencontre sera bien évidemment à suivre sur notre live commenté). Après le Mondial, qui ferme donc ses portes sur les coups de 19h00, s’il n’y a pas de prolongations, le mercato devrait s’emballer un peu plus. Pour commencer, Cristiano Ronaldo va être présenté par la Juventus demain, mais ce n’est pas tout. En effet, certains joueurs attendent la fin de la compétition pour s’engager avec leur prochain club.

Hier, nos confrères de La Provence et de L’Équipe indiquaient que l’OM était très chaud sur le jeune défenseur croate du Redbull Salzbourg, Duje Caleta-Car, présent avec Luka Modric à cette Coupe du Monde. Aujourd’hui nous sommes en mesure de vous confirmer que l’intérêt est bien réel, mais ce n’est pas tout ! En effet, selon nos informations, tout est déjà réglé entre les trois parties : le défenseur de 21 ans, le club autrichien et l’Olympique de Marseille, qui se cherche un joueur de haut niveau pour accompagner Adil Rami, lui aussi en finale, l’année prochaine.

Il percevra un peu plus de deux millions nets annuel

Les dirigeants des deux formations se sont entendus pour une indemnité de 20 millions d’euros plus divers bonus. Le joueur, lui, a trouvé un accord pour un contrat de longue durée, qui serait de quatre ou cinq ans, pendant lequel il percevra un petit peu plus de deux millions d’euros annuels. Tout le monde attend sereinement la fin du Mondial pour que le joueur puisse signer son contrat et donc que ce mouvement puisse être officiellement annoncé.

Toujours d’après nos informations, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud ont mis le paquet pour prendre non seulement le FC Séville de vitesse, mais aussi l’Inter Milan, pour un joueur qui a tapé dans l’oeil de tout le monde dans le club. Contacté par nos soins ces dernières heures, le conseiller du joueur n’a pas souhaité faire de commentaires. Sous réserve de la réussite de sa visite médicale et à moins d’un incroyable rebondissement de situation, Duje Caleta-Car sera bien un défenseur de l’OM pour les prochaines saisons.