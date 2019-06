L’Olympique de Marseille a besoin d’un nouvel avant-centre. L’aventure touche en effet à sa fin pour Mario Balotelli et elle ne reprendra probablement jamais avec Kostas Mitroglou, prêté pour un an et demi à Galatasaray en janvier dernier. Valère Germain sera donc trop seul pour mener l’attaque olympienne et Andoni Zubizarreta s’active pour trouver des pistes intéressantes et peu onéreuses. Car l’OM ne peut pas faire de folies en raison des limites imposées par le fair-play financier.

Le directeur sportif cherche donc des bons plans, en se penchant sur des éléments peu onéreux pour les finances marseillaises. Et comme souvent dans ces cas-là, il suffit aussi d’écouter les propositions qui affluent. L’une des dernières en date menait à Emmanuel Adebayor. Selon nos informations, l’attaquant togolais a été proposé récemment à Zubizarreta, qui n’a pas immédiatement repoussé l’opportunité.

Il a déjà travaillé avec Villas-Boas

Emmanuel Adebayor a rompu son contrat avec Istanbul Basaksehir, alors qu’il lui restait un an de bail. Le club turc a changé d’entraîneur et de projet, ce qui a poussé l’ancien Gunner à envisager un nouveau challenge. Celui de l’OM l’intéresse et il serait prêt à évoluer sous le maillot phocéen pour la prochaine saison. Libre, il ne coûterait aucune indemnité de transfert, mais il faudrait parvenir à lui payer un confortable salaire, loin cependant de celui touché durant ses meilleures années.

L’OM peut-il se laisser séduire par ce dossier ? Adebayor est un grand nom du football mondial mais correspond-il au projet de jeu d’Andre Villas-Boas ? Les deux hommes ont déjà collaboré, de 2012 à 2013 à Tottenham. Et ce n’était clairement pas la meilleure période du Togolais avec les Spurs, qui avait retrouvé plus de temps de jeu après le limogeage du Portugais en décembre 2013.

