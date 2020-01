Sans le sou cet hiver, l’OM doit se battre pour ne pas perdre d’éléments sur ce mercato hivernal. Ce qui ne l’empêche pas de tenter quelques coups sur le marché des transferts. Après avoir scruté le marché des prêts notamment (le club phocéen a sondé le Bayern pour récupérer Michael Cuisance), Andoni Zubizarreta reste à l’affût du marché et de la moindre opportunité à moindre coût. Prosper Mendy fait partie de ces opportunités à saisir, notamment en vue d’offrir une véritable doublure à Jordan Amavi sur le flanc gauche de la défense Olympienne.

Comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours, le directeur sportif de l’OM s’est vu proposer ce joueur franco-sénégalais à la carrière atypique (Montfermeil, Belgique, D3 espagnole et enfin D1 en Norvège). C’est plus précisément à Strømsgodset qu’il a commencé à faire parler ses qualités visiblement non décelées en France. Bon dans les duels, dans les tacles et les interceptions, ce solide défenseur latéral gauche capable également d’évoluer dans l’axe a réalisé 6 mois de haute volée en première division norvégienne.

Suffisant pour que club phocéen se décide à passer à la vitesse supérieure dans ce dossier et de formuler une proposition de contrat au joueur. Il faut dire que la fin du mercato approche à grands pas et que Marseille ne doit plus attendre pour avancer sur cette piste très convoitée. Selon nos informations, l’Impact de Montréal de Thierry Henry, Stoke City, deux formations de Premier League et à un degré moindre l’OL, pourraient rapidement dégainer une offre de contrat. Le franco-sénégalais, qui serait très intéressé par l’idée de rejoindre la cité phocéenne, a repris l’entraînement ces derniers jours et attend que la situation se décante.