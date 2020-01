Discret depuis le début de la saison après avoir annoncé qu’il allait prendre du recul sur le plan sportif, Jean-Michel Aulas multiplie les sorties médiatiques ces derniers jours. Mercredi, le patron des Gones a fait un large point sur le mercato d’hiver. « On essaye de recruter. Je répète ce que j’avais dit avant de partir en vacances : on est dans une situation qui n’est pas dramatique, mais dans une situation qui est difficile sur le plan sportif. [...] Donc on va bien sûr essayer de se renforcer. La première réaction a été de faire en sorte que les jeunes de l’académie qui jouaient moins se montrent plus. Donc l’une des premières solutions, c’est de faire jouer des joueurs qui piaffent d’impatience et qui font partie des meilleurs jeunes joueurs français. La deuxième, c’est de recruter et le conseil d’administration a décidé de recruter. Mais pas à n’importe quel prix et pas dans n’importe quelle situation. C’est-à-dire qu’on ne veut pas apparaître comme celui qui arrive avec beaucoup d’argent ».

Le message est donc clair : l’OL veut se renforcer mais pas à n’importe quel prix. Une mission loin d’être évidente dans un marché des attaquants où les prix ont souvent tendance à s’envoler. Ce qui est typiquement le cas pour Karl Toko Ekambi. Comme annoncé sur notre site, les Gones ont formulé une offre de 12 millions d’euros. Une proposition très éloignée de ce que réclame Villarreal pour le lâcher, soit entre 20 et 25 millions d’euros. Si Lyon étudie toujours cette piste malgré la concurrence anglaise, d’autres joueurs sont ciblés. Selon nos informations, les Gones visent Cody Gakpo, grand espoir du PSV Eindhoven. Le jeune international U21 avec les Pays-Bas réalise une saison aboutie (5 buts et 8 passes décisives en 31 matches TTC).

Formé au poste de numéro 9, le jeune Néerlandais peut également évoluer sur les ailes. Un profil de couteau suisse qui plaît donc à Lyon. D’après nos informations, les dirigeants rhodaniens suivent Gakpo depuis plusieurs mois et sont conscients du potentiel important de cet attaquant polyvalent. Des premières discussions ont eu lieu entre les différentes parties. Pour conclure un éventuel transfert, il leur faudrait avoir à verser environ 10 M€. Un prix qui est largement abordable pour Lyon. Mais comme pour d’autres dossiers, l’OL doit aussi se confronter à concurrence importante. En France, le Stade Rennais a également coché le nom du Hollandais. Ce n’est un secret pour personne, les Bretons veulent se renforcer en attaque. Il faut aussi ajouter que Newcastle est aussi sur le dossier. Les Magpies disposent, eux, de moyens financiers importants. Sous contrat jusqu’en 2023, Gakpo a donc une cote folle, lui qui dispute actuellement sa deuxième saison en professionnel.