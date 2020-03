Si le FC Barcelone est effectivement intéressé par Tanguy Ndombele, comme le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo l’assure dans son édition d’hier, le club blaugrana devrait retrouver sur sa route un concurrent de poids avec le Paris-Saint-Germain. Le champion de France, qui prépare son intersaison, entend recruter au milieu cet été et a placé l’international français de Tottenham dans sa short-list. Depuis longtemps déjà, le profil de l’international tricolore plaît en interne à Paris.

Le nom de Ndombele (23 ans) avait déjà été évoqué la saison passée du côté de la capitale, sans que le club ne formule de proposition. Cette fois, cela pourrait ne pas être la même histoire. Le Français, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Spurs, plaît au directeur sportif Leonardo, et des premiers contacts avec l’entourage du joueur ont déjà été pris. Le PSG devrait passer la seconde dans ce dossier puisqu’un rendez-vous avec ses représentants pourrait se tenir dans les prochaines semaines. S’il représente la vente record pour l’Olympique Lyonnais l’été dernier pour 60 M€ et des bonus, Tanguy Ndombele n’est pas un élément indispensable à Tottenham.

Tanguy Ndombele en difficulté à Tottenham

Depuis l’arrivée de José Mourinho en novembre dernier, l’ancien Lyonnais peine à s’imposer chez les Spurs. Entre pépins physiques et prestations en demi-teinte, le principal intéressé ne peut évoluer avec la plénitude de ses moyens physiques. Lors du dernier match de Tottenham face Burnley en mars dernier (1-1), le natif de Longjumeau, sorti à la mi-temps, s’est fait réprimander par son entraîneur à la fin de la rencontre : « En première période on n’avait pas de milieu. Il y a quelque chose de plus important que la tactique, c’est d’avoir des milieux qui veulent le ballon, qui pressent, qui récupèrent le ballon, qui gagnent des duels, et on n’avait pas ça. Évidemment, je ne parle pas de Skipp, parce que c’est un gamin de 19 ans qui a joué deux heures il y a quelques jours. Tanguy a eu assez de temps maintenant pour atteindre un autre niveau. » Des critiques acerbes qui font également suite à celles de consultants bien connus de Premier League (Jamie Carragher ou l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Sven-Goran Eriksson) qui n’hésitent plus à tancer Ndombele pour sa nonchalance et son jeu sans ballon.

La situation compliquée de Ndombele est une aubaine pour les clubs intéressés qui devront néanmoins faire face à Daniel Levy. Réputé dur en affaires, le président des Spurs, est un fan du joueur et se dit convaincu que l’international français s’imposera à long terme. Une conviction que ne partage pas vraiment José Mourinho qui ne cesse de piquer au vif l’ancien Lyonnais au point de le sortir de l’équipe. Une situation qui pourrait bien finir par exaspérer aussi bien le joueur que le coach portugais et qui pourrait bien précipiter son départ. Conscient de la situation, le PSG est donc à l’affût et pourrait rapidement passer à l’offensive.