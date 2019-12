Leonardo Jardim pensait peut-être avoir sauvé sa tête le week-end dernier. La victoire de Monaco face au LOSC 5-1, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, avait permis au club de remonter à la septième place, à cinq points du podium. Il n’en a rien été à en croire les informations de Monaco-Matin. Durant cette semaine de fêtes, les dirigeants de l’ASM auraient décidé de faire celle du technicien portugais.

Ce n’est pas vraiment une surprise car les relations étaient devenues très compliquées entre l’ancien du Sporting CP et ses supérieurs. Il s’est aussi mis une partie de son vestiaire à dos et notamment pas mal de joueurs recrutés en cette année 2019 comme Cesc Fabregas (arrivé l’hiver dernier) ou encore Wissam Ben Yedder (transféré cet été). Ils n’en pouvaient plus des méthodes de leur entraîneur et ont visiblement fini par avoir raison de lui.

Un coach espagnol pour le remplacer ?

Monaco-Matin va même plus loin en indiquant qu’un communiqué officiel pourrait être diffusé ce dimanche pour confirmer la fin de l’aventure de Leonardo Jardim. De retour à la Turbie demain pour la reprise de l’entraînement, le Portugais est convoqué... pour dire au revoir au groupe. Le timing, lui, peut paraître assez curieux car la trêve a déjà démarré depuis une semaine mais c’est le temps qu’il aura fallu aux dirigeants pour acter leur décision.

Et peut-être aussi trouver le nouvel entraîneur de l’équipe première. Lors de la déclaration officielle, il n’est pas impossible que le nom du nouveau coach soit prononcé, comme l’avance le quotidien. Un Espagnol serait même favori et le quotidien évoque trois noms : Marcelino, Unai Emery - qui connaît bien la Ligue 1 pour avoir dirigé le PSG entre 2016 et 2018 - et Quique Setién. Réponse demain ?