Hier soir, l’Olympique de Marseille se déplaçait au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais. Les Phocéens se sont inclinés sur le score sans appel de deux buts à zéro. Mais visiblement, ce n’est pas le seul match que les dirigeants marseillais ont perdu ce dimanche soir face à leur grand rival pour le podium cette année. En effet, selon les informations de Presse Océan, Léo Dubois, le Canari, devrait rejoindre le club de Jean-Michel Aulas plutôt que celui de Jacques-Henri Eyraud.

Dans la semaine France 3 Pays de la Loire annonçait que deux joueurs allaient quitter le FC Nantes. Il s’agissait d’Adrien Thomasson et du capitaine Léo Dubois, ce dernier, latéral de son état, aurait donné son accord à une formation du top six français pour y signer libre à la fin de son contrat dès les premiers jours du mercato estival prochain. Dès lors France 3, mais aussi L’Équipe, indiquait que l’international Espoirs s’était mis d’accord avec la formation dirigée par Rudi Garcia.

À Lyon pour quatre ou cinq ans ?

Mais il semble que, finalement, on se soit trompé d’Olympique. C’est ce que révèle ce lundi matin Presse Océan après la victoire des Canaris ce dimanche après-midi à la Beaujoire face à Angers grâce à un but sur penalty (1-0). Le média régional évoque une lutte entre les deux Olympiques il y a quelques semaines et que la balance aurait penché en faveur du club du Rhône. Reynald Pedros, ancien Nantais et devenu entraîneur des féminines de Lyon, aurait touché deux-trois mots à Dubois pour lui parler du club.

Lyon pourrait le faire signer pour quatre ou cinq ans en faveur des Gones, dont le président ne serait pas satisfait de la paire Rafael-Tete à droite. « Ce sont des choses qui arrivent dans une carrière. Je le prends bien, j’ai échangé avec les responsables de la BL (Brigarde Loire, ndlr) à la fin du match. Ils avaient besoin de m’entendre et j’avais aussi besoin de communiquer avec eux, ce qui est normal, ça restera entre eux et moi », indiquait Dubois hier après que son nom a été sifflé lors de l’annonce par le speaker des équipes. Une chose est sûre, Dubois va rester en Ligue 1, mais quitter Nantes. L’épilogue est proche.