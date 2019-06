Le FC Séville aime les joueurs de Ligue 1. Et cela ne se dément pas avec le retour de Monchi aux affaires du côté du club andalou. Diego Carlos, ancien défenseur de Nantes, a déjà rejoint le club et aujourd’hui, nous vous avons par exemple relayé l’intérêt très marqué de Séville pour Jules Koundé, aussi défenseur central. Et cela ne s’arrête pas là.

Selon les informations de L’Equipe, le FC Séville est passé à l’action pour Lucas Ocampos et a formulé une offre de 13 M€ à l’Olympique de Marseille. Une offre qui a des chances d’aboutir car l’OM cherche à vendre avant le 30 juin et n’a, pour l’instant, pas d’autre solution. Dès lors, les dirigeants phocéens pourraient accepter la proposition andalouse, alors que l’Argentin fait partie des cadres de l’effectif.

Ocampos est en fin de contrat dans un an

Peu avant la fin du dernier championnat, le joueur de 24 ans avait exprimé ses envies pour son avenir. « J’ai une affection toute particulière pour la ville de Marseille. Mes filles sont aussi nées ici. Si une prolongation ne vient pas, je serai évidemment triste, mais c’est la vie ». La prolongation est en effet le nœud du problème car Ocampos arrive en fin de contrat en juin 2020. De quoi rendre cet été décisif.

Que va donc décider l’OM ? Le club olympien aurait préféré récupérer une indemnité de transfert grâce à la vente de l’un de ses milieux, comme Strootman ou Sanson, et n’avait pas particulièrement prévu de céder l’un de ses meilleurs éléments la saison passée. Qu’en dira Andre Villas-Boas, le nouvel entraîneur ? L’offre a le mérite d’exister, et de potentiellement soulager les finances marseillaises.

