Ce n’est pas cette semaine que Kylian Mbappé sera oublié par la presse espagnole. D’abord en raison de ses performances sportives puisque son but hier soir face au FC Nantes, d’une belle madjer, fait le tour de l’Europe. Ensuite parce que son transfert vers le Real Madrid continue de faire fantasmer. Alors que les doutes escortent la possibilité d’une éventuelle prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, avec lequel il est lié jusqu’en 2022, le spectre d’un départ l’été prochain se fait plus net.

En témoigne la nouvelle Une du quotidien As, on ne peut plus claire. « Vinicius + € = Mbappé ». Oui, le Brésilien de 19 ans pourrait bien être la clé du futur probable plus gros transfert de l’histoire du football. As se souvient que l’été dernier, le PSG avait répondu à un Real Madrid intéressé par le dossier Neymar qu’il faudrait inclure le jeune ailier dans la transaction. La réponse avait fusé : impossible. À cette époque, Vinicius était considéré comme la future pépite de la Casa Blanca.

Vinicius a perdu du terrain au Real

Les semaines ont passé, et Zinedine Zidane a tiré plusieurs enseignements sur son effectif. Vinicius n’est actuellement plus en odeur de sainteté, comme le prouvent les trois derniers matches passés sur le banc de touche. Gareth Bale, quand il n’est pas blessé ou sur un green de golf, et Rodrygo, autre pépite brésilienne, sont devant Vinicius dans la hiérarchie pour accompagner les incontournables Hazard et Benzema. Si la direction du Real Madrid croit toujours énormément au potentiel de Vinicius, c’est visiblement moins le cas de Zinedine Zidane. Ce qui pourrait donc ouvrir la porte à un départ, surtout si Kylian Mbappé est dans la balance.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, est lui convaincu du talent du Brésilien et accepterait d’ouvrir les négociations concernant Mbappé uniquement à la condition de l’inclure dans le deal. Cela permettrait aussi pour le Real Madrid d’adoucir la note, alors que le montant d’un potentiel transfert pourrait se situer entre 300 et 400 M€. Pour obtenir le crack français, le président Florentino Pérez ne devrait pas hésiter bien longtemps...