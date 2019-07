Leonardo a profité de la tempête Neymar pour faire sa première sortie médiatique officielle depuis son retour au PSG. Le directeur sportif brésilien a choisi la presse locale, Le Parisien, pour s’exprimer. Bien sur, il a largement été question de Neymar mais pas que. Il en a profité pour un large point sur le mercato du club, alors que celui-ci a déjà annoncé la venue de quatre joueurs : Ander Herrera et Pablo Sarabia pour l’équipe première, Mitchel Bakker et Marcin Bulka pour l’équipe réserve.

Il a notamment dévoilé les besoins du PSG avant d’attaquer la saison qui commence dans un mois maintenant. « Nous avons besoin d’un milieu défensif et peut-être d’un joueur pour compléter la défense centrale. En attaque, on dispose de beaucoup de solutions. Il sera important aussi cette saison de voir des jeunes joueurs monter dans l’équipe principale. Mais il y a aussi une donnée importante, il ne faut pas le cacher : c’est le fair-play financier. Il faut respecter les règles et les critères en vigueur. » Evidemment, cette donne changerait complètement avec un départ de Neymar.

Leonardo : « De Ligt ne viendra pas au PSG »

Alors que le PSG est cité dans plusieurs dossiers importants, le directeur sportif a aussi nié l’intérêt pour un Koulibaly (Naples) et affirme que De Ligt (Ajax) ne sera pas Parisien. « De Ligt ne viendra pas au PSG. Une possibilité existait. C’est un joueur formidable mais ce n’était pas le bon moment de faire un gros investissement. On doit se calmer un peu. Nous n’avons pas d’enveloppe de 200 millions d’euros à dépenser, comme ça. » Le champion de France recrutera peut-être un défenseur central mais a toujours un Thiago Silva sous la main pour un la saison prochaine.

« Thiago a encore un an de contrat avec le club. Cela fait sept ans qu’il est là. Il est un joueur très important pour l’équipe. Il reste encore beaucoup de choses à décider » prévient Leonardo, qui ne veut pas d’un gardien non plus puisque Areola, Trapp et Bulka sont là. Il a enfin répondu à la rumeur faisant état d’un possible retour de Blaise Matuidi (Juventus) dans la capitale. « J’adore Matuidi. J’ai beaucoup de respect et d’estime par rapport à lui. Il a toujours été fondamental pour le PSG. Mais dans le PSG d’aujourd’hui, il y a déjà des joueurs et on va continuer à jouer à onze sur le terrain (sourire)… » Voilà qui est dit. Les supporters du PSG savent à quoi s’en tenir pour la fin du mercato de leur club préféré.

