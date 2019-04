A 28 ans, Mario Balotelli se plait à Marseille. Même pas six mois après son arrivée sur la Canebière, l’Italien cartonne en Ligue 1 (7 buts inscrits en 11 matches) et affiche régulièrement sa joie de vivre dans la cité olympienne sur les réseaux sociaux. Au début du mois dernier, l’ancien pensionnaire de l’OGC Nice avait également confié son envie de prolonger son aventure marseillaise. « La vérité, c’est que mon contrat se termine à la fin de l’année. Et après, on va discuter. J’ai dit à mon agent que j’étais bien ici. J’ai envie de rester. »

Mais aujourd’hui, qu’en est-il ? Dernièrement, nous vous faisions part du mercato XXL qui se préparait pour Mino Raiola, l’agent de Super Mario. Et sans surprise, le dossier Balotelli ne sera donc pas simple à gérer. Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que personne ne sait réellement si l’Italien paraphera ou non un nouveau bail à l’OM. La raison est simple : trop de facteurs sont encore incertains pour pouvoir assurer dès à présent que le Transalpin rempilera. A commencer par l’identité de l’entraîneur qui sera assis sur le banc de touche la saison prochaine.

L’OM étudie d’autres profils aussi

Aujourd’hui, Rudi Garcia n’a plus la cote auprès des supporters phocéens. Seul souci pour eux, le coach marseillais a été prolongé l’automne dernier jusqu’en 2021. Le licencier coûterait donc très cher à Jacques-Henri Eyraud qui a d’autres priorités financières à gérer (notamment le mercato). Une bonne nouvelle pour Balotelli a priori puisque Garcia l’a clairement mis au coeur de son système de jeu et parce qu’il lui cède pratiquement tout. Un changement d’entraîneur pourrait donc ne pas être sans conséquences dans ce dossier.

Ensuite, vient l’aspect financier. Cinquième du classement de Ligue 1, l’OM attend surtout de savoir s’il évoluera en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou sans coupe d’Europe tout court la saison prochaine. Un paramètre important puisque les retombées financières ne sont pas les mêmes en fonction du scénario. Les deux camps préfèrent patienter. Souvent critiqué pour sa gestion calamiteuse du dossier de l’attaquant, l’OM étudie donc plusieurs profils au cas où son buteur vedette ferait faux bond. Et visiblement, le Guingampais Marcus Thuram ferait partie des pistes suivies.