« Divorce total entre Neymar et le PSG ». Voilà le titre, offensif, qui barre la Une du quotidien espagnol Sport ce mardi matin. Difficile d’être plus clair sur l’état de la relation entre le joueur brésilien et le club de la capitale. On y apprend principalement que Neymar a informé ses dirigeants durant le mois de mai qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’aventure. Son raisonnement est limpide : il ne se plait pas dans le championnat français et est lassé des échecs parisiens en Ligue des Champions. Pour lui, le PSG n’est pas suffisamment armé pour parvenir à ses fins.

L’information de Sport semble la suite logique de celle dévoilée dimanche dernier par Téléfoot, qui assurait que le joueur de 27 ans envisageait de quitter le PSG. Le média pro-Barça est lui plus affirmatif, puisqu’il assure que Neymar a pris et communiqué sa décision. Il aurait également déjà tranché sur l’endroit où poursuivre sa carrière. C’est bien le FC Barcelone qui aurait ses faveurs puisqu’il voudrait rentrer au bercail pour de nouveau collaborer avec Messi et Suarez. Ces derniers temps, beaucoup de consultants et journalistes en Espagne ont d’ailleurs mis en opposition Griezmann, qui a choisi de quitter l’Atlético de Madrid, et Neymar pour le poste de troisième attaquant en Catalogne.

Coutinho dans la balance ?

Le désir de Neymar est une chose, le positionnement du PSG en est une autre. Le club de la capitale aurait tenté de proposer une prolongation de contrat avec une nouvelle augmentation salariale, ce qu’aurait refusé le Brésilien. Le retour de Leonardo, qui pourrait être une belle carte à jouer, n’y changerait rien. Neymar serait déterminé à changer d’air. Et Leonardo pourrait y voir là l’occasion de rebâtir un nouveau projet, sur les cendres de son compatriote.

Côté Barça, on est attentif à la situation du Ney, mais conscient de la difficulté de l’opération. Sans clause libératoire, le tarif n’est pas facilement quantifiable à l’heure actuelle. Mais le nouvel échec en Coupe d’Europe et les critiques reçues sur la qualité de jeu au cours de la saison passée poussent la direction à envisager un mercato estival conséquent, avec un très gros coup. Si Neymar est disponible, le Barça jouera forcément sa chance, avec la possibilité d’inclure Coutinho dans la transaction pour faire baisser les exigences parisiennes. Préparez-vous, le feuilleton de l’été est lancé.

