C’est sûrement avec un ouf de soulagement que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont dû accueillir le « oui » du Benfica Lisbonne jeudi 31 août. Après des mois de recherche, des refus, des tentatives de séductions vaines, de multiples propositions diverses et variées, le président et le directeur sportif de l’OM ont finalement accéléré dans les dernières heures du mercato estival auprès du club portugais pour l’attaquant international grec Kostas Mitroglou.

Là encore, rien n’a été simple puisque les négociations ont duré, avec plusieurs retournements de situation. Finalement, Benfica a dit oui à l’ultime offre des Olympiens, alors que le joueur avait déjà fait savoir qu’il était prêt à rallier l’Orange Vélodrome. Mitroglou, 29 ans, s’est donc envolé pour la Canebière et a signé un contrat de 4 ans avec l’OM.

Le profil recherché par Garcia

« Le Benfica Lisbonne et l’Olympique de Marseille sont parvenus à un accord pour le transfert de Konstantinos Mitroglou qui a signé ce jour après avoir passé avec succès sa visite médicale », peut-on lire sur le site officiel du club. L’OM a donc trouvé son nouveau buteur, qui aura la charge d’épauler Valère Germain, voire de le reléguer sur le banc de touche en devenant incontournable. Mis sur le banc à Lisbonne par la recrue estivale Seferovic, l’ancien buteur de l’Olympiakos partait pour être un joker cette saison du côté du stade de la Luz, et peut donc rebondir efficacement du côté de Marseille.

S’il ne correspond pas forcément aux désirs initiaux des supporters phocéens qui attendaient de grands noms, Mitroglou, qui sera présenté demain à 10h00, affiche un profil ciblé par Rudi Garcia, à savoir un joueur physique. Bon dos au but, doté d’un bon jeu de tête, mais peu mobile, il a besoin d’une animation offensive de qualité autour de lui pour briller. Avec Payet et Thauvin, il peut espérer de bons services. À lui de concrétiser.