Zéro arrivée. Le mercato de l’Olympique de Marseille tourne au ralenti, ce qui désespère les supporters marseillais. Mais cela devrait s’emballer aujourd’hui puisqu’hier soir, le journal espagnol Superdeporte révélait l’existence d’un accord pour le transfert d’Alvaro Gonzalez, défenseur espagnol de 29 ans évoluant à Villarreal. Sous quelle forme ? Ce matin, La Provence et L’Equipe arguent qu’il s’agit d’un prêt avec option d’achat automatique, sans évoquer le tarif final.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, où il était aux côtés de Steve Mandanda à la veille du match contre Bordeaux qui se tiendra la nuit prochaine, l’entraîneur André Villas-Boas n’a pas confirmé officiellement l’arrivée du défenseur espagnol. « On cherche plusieurs opportunités. On doit évidemment trouver un ou deux joueurs dans ce secteur car nous avons seulement Bouba (Kamara), Caleta-Car et bien sûr Sertic qui est revenu de Zurich, avec Lucas Perrin, qu’on a fait monter en équipe première. On continue à chercher des opportunités dans ce secteur », a-t-il déclaré.

Il est également revenu sur le cas Dario Benedetto, l’attaquant argentin de 29 ans qui lui plait beaucoup. Là encore, la presse argentine expliquait récemment qu’un accord entre Boca Juniors et l’OM avait été trouvé. AVB n’en est pas certain. « Je ne sais pas. On a fait notre offre pour Dario et on attend la finalisation de cette négociation, je laisse cela à Jacques-Henri (Eyraud, le président de l’OM). Il peut mieux dire comment cela se passe. Il y a urgence pour un attaquant, c’est la réalité. » En attendant, c’est Valère Germain qui devrait occuper la pointe du 4-3-3 contre Bordeaux à Washington.

