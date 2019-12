Cela faisait longtemps que les supporters de l’Olympique de Marseille n’avaient pas abordé la trêve hivernale avec un grand sourire jusqu’aux oreilles. En effet, alors que tous les observateurs voyaient l’OM d’André Villas-Boas lutter péniblement pour une place dans le top de la Ligue 1, l’entraîneur portugais a su bluffer tout son monde en installant confortablement ses troupes à la deuxième place du classement synonyme de Ligue des Champions. Un bel accomplissement pour un technicien limité par la capacité financière très réduite de son club.

Alors, après une telle première moitié de saison, AVB croise désormais les doigts pour que le mercato ne vienne finalement pas trop casser la dynamique. « On a déjà parlé du mercato. Sans sortie de joueur, on ne fera rien. C’est l’information que j’ai et ça n’a pas changé, je pense. Moi je n’ai pas d’intérêt à ce que l’équipe change trop. Le mercato de janvier commence à être étrange. (…) La seule chose que j’ai transmise à Andoni (Zubizarreta), et que lui a transmis à Jacques-Henri (Eyraud), est qu’il est important de garder le groupe », déclarait-il le 19 décembre dernier.

Sera-t-il écouté ou la perspective d’encaisser un joli chèque sera-t-elle trop tentante pour sa direction ? L’ancien entraîneur du FC Porto pourrait devoir batailler car France Football révèle que Kevin Strootman (29 ans) est sur les tablettes du Hertha Berlin. Très ambitieux cet hiver, le club allemand veut faire plaisir à son coach Jürgen Klinsmann en lui offrant plusieurs recrues. Les noms de Julian Draxler (PSG) et de Lucas Tousart (OL) ont ainsi été évoqués en ce sens. De plus, il est important de signaler que le Hertha a les moyens puisque les Gones ont ainsi repoussé une offre de 20 M€ pour Tousart.

La cote de Sanson remonte

Les Allemands peuvent-ils se montrer aussi généreux avec Strootman ? Avec son imposant salaire (500 000€ bruts mensuels), le Batave a souvent été considéré comme un élément plombant les finances du club marseillais au vu de son rendement. Un temps annoncé dans le viseur du PSV, le milieu hollandais sera-t-il retenu par AVB si une offre sérieuse se présente ? La question pourrait également se poser avec Morgan Sanson (25 ans). Auteur d’une très bonne fin de première moitié de saison, l’ancien Montpelliérain a retrouvé une certaine cote sur le marché selon La Provence. « Il est plus suivi et de manière plus sérieuse », a indiqué un proche du dossier au quotidien local.

Everton et Southampton chercheraient d’ailleurs un milieu possédant ce type de profil. Lié à l’OM jusqu’en 2022, Sanson devrait toutefois ne pas être un dossier trop compliqué à gérer cet hiver. Le joueur sait qu’un bon de sortie lui a été accordé pour l’été prochain et il avait lui-même annoncé que son intention n’était pas de plier bagage cet hiver. « Un nouveau coach est arrivé et il fait du bon travail. Donc il n’est pas question pour moi de partir cet hiver. Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le foot. Si un grand club vient et met l’argent que l’OM veut, on verra, mais je ne suis clairement pas dans l’optique de partir ». À suivre.