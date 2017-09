À l’heure où le Paris Saint-Germain s’activait pour finaliser les derniers gros dossiers de son mercato estival (Mbappé, Fabinho), un nom pour le moins inattendu est venu se greffer à la liste des recrues potentielles du vice-champion de France en titre. Ce nom, c’est celui du Brésilien Wendel. Âgé de 19 ans, ce dernier évolue au Fluminense et a été lancé dans le grand bain du Brasileirão cette année et compte 20 matches pour 3 buts marqués.

Annoncé comme prometteur, Wendel se trouvait très proche du club de la capitale ces derniers jours, et ce, malgré un intérêt des Russes du CKSA Moscou. Une rumeur qui avait d’ailleurs pris du poids en raison de la venue à Paris des agents du joueur et des dirigeants de la formation carioca. Un transfert suivi d’un prêt immédiat à Fluminense jusqu’en décembre avait alors été évoqué.

Wendel attendu en janvier

Depuis, le mercato estival a refermé ses portes en France et Wendel n’a toujours pas signé pour les Rouge-et-Bleu. De quoi laisse penser que ce dossier a été clos par le PSG ? Pas selon Globoesporte. Le média brésilien affirme qu’un accord entre Paris et Fluminense est plus que jamais d’actualité et que l’opération rapportera 10 M€ à l’écurie carioca, voire 11 M€ en fonction des bonus.

L’idée serait donc d’enregistrer la venue du joueur en janvier prochain, le milieu de terrain aurait alors, à l’instar de Lo Celso, six mois pour d’adapter au style de jeu européen. Et si Paris ne parvenait pas à libérer une place d’extracommunautaire à Wendel, ce dernier repartirait alors dans la foulée à Fluminense sous forme de prêt en attendant que le PSG fasse le nécessaire. Affaire à suivre.