Unai Emery sera-t-il satisfait du mercato hivernal parisien ? Lors des semaines précédentes, lorsqu’il était interrogé sur le sujet, il laissait entendre que l’arrivée d’un numéro 6 supplémentaire ne serait pas du luxe, mais renvoyait toujours vers Antero Henrique, devenu le patron du recrutement parisien. Plusieurs noms ont circulé, comme Danilo ou Wendel, mais aujourd’hui, c’est bien la piste Lassana Diarra qui a pris de l’envergure. Si l’on se rappelle des commentaires élogieux des joueurs parisiens à son sujet il y a un an et demi, l’ancien milieu défensif sera accueilli à bras ouverts par ses possibles nouveaux coéquipiers.

Et Emery, qu’en pense-t-il ? Interrogé par l’AFP, il a expliqué que pour lui, Lassana Diarra était « un bon joueur », avant de développer : « Je le connais bien, quand il jouait au Real Madrid il a réalisé de grandes performances. L’année passée, il jouait à Marseille et a fait de bonnes performances. » Emery ne serait donc pas contre un tel renfort. « La discussion avec Antero, c’est peut-être qu’au poste spécifique de sentinelle il n’y a que Thiago Motta. Il a été blessé des mois, nous avons joué avec Adrien Rabiot qui peut jouer à ce poste, également Giovani Lo Celso, mais peut-être c’est l’unique discussion. »

Il ne faudra donc pas s’attendre à d’autres renforts, mais plutôt à des ventes pour respecter les règles du fair-play financier. Au premier rang des partants possibles, on trouve Javier Pastore. Là encore, Emery a tenu à rappeler qu’il appréciait énormément le joueur. « Quand il est bien, c’est un joueur important. Quand il maintient cette régularité, il joue et se montre performant. Il ne m’a pas dit qu’il voulait partir ». Entre la volonté du joueur et celle du club, il y aura peut-être de la friture sur la ligne...