Il n’avait plus le choix. Relégué au statut de remplaçant de luxe par Unai Emery dès l’été dernier, Lucas Moura a certes pu disputé quelques rencontres avec le Paris Saint-Germain, contrairement à Hatem Ben Arfa, mais le Brésilien savait que son sort serait le même que le Français. Invité à plier bagage, l’ancien Paulista était resté et certains pensaient même que son amitié avec Neymar avait joué en sa faveur lors du dernier mercato estival. Mais cette fois, Lucas a dû se résoudre à quitter Paris.

Parti rebondir du côté de Tottenham, l’ailier rouge-et-bleu laissera une belle image de lui chez les supporters parisiens, même si un goût d’inachevé restera longtemps dans la bouche des plus nostalgiques. Mais à l’heure où la plupart de ses futurs ex-coéquipiers lui ont simplement souhaité bonne chance à l’issue du match de coupe de la Ligue remporté à Rennes (3-2), Neymar a signé une sortie médiatique qui risque de faire jaser en interne. En clair, le numéro 10 du PSG n’a guère apprécié le choix de sa direction de vendre son ami.

Neymar n’aurait jamais vendu Lucas

« En ce qui concerne Lucas, je suis triste, je perds un coéquipier de grande qualité. Il a été très peu utilisé ici, et je trouve que c’est une injustice. C’est un ami, je veux le meilleur pour lui. Je lui souhaite bonne chance dans son nouveau club. J’espère qu’il marquera beaucoup de buts, qu’il jouera très bien et qu’il reviendra en sélection nationale parce qu’il n’est pas seulement un ami. Avec les qualités qu’il a, il aurait été très utile pour nous. Mais je ne suis pas le propriétaire de Paris. Et si ça n’avait tenu qu’à moi, il ne serait jamais parti. »

Des mots qui feront sans doute plaisir à un Lucas parti la mort dans l’âme. En revanche, pas sûr qu’Unai Emery et sa direction ne soient sur la même longueur d’onde. Obligé de vendre ses joueurs les plus cotés en raison du fair-play financier, le PSG trouvera sans doute osés les dires de sa star. En effet, si le club de la capitale doit vendre à tout prix pour s’éviter toute sanction de la part de l’UEFA, c’est en grande partie en raison du très lourd investissement consenti pour l’arrivée de... Neymar.