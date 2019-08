Personne ne s’attend vraiment à ce que l’Olympique de Marseille fasse des folies durant cette fin de mercato. Pourtant, tout pourrait changer en cas d’événement majeur. Et à Marseille, seule la vente de Florian Thauvin pour plusieurs dizaines de millions d’euros permettrait au club phocéen de recruter sous forme de transfert. Rodrigo en partance pour l’Atlético pour 60 M€, Valence aurait la trésorerie pour s’attaquer concrètement au dossier Thauvin. Mais face aux médias, André Villas-Boas ne croit pas au départ de son milieu offensif champion du monde.

« Je pense oui. Je pense qu’il le sera parce qu’il n’y a pas de clubs capables de payer autant d’argent pour un joueur de cette dimension. Rodrigo va quitter Valence pour l’Atlético, mais je ne pense pas que Valence va dépenser 50 M€ pour Thauvin. J’espère qu’il va bien récupérer de sa blessure. On l’attend avec impatience et j’espère qu’il sera à Nice. Je suis sûr à 90 % (qu’il va rester). Le mercato qui peut le plus surprendre, c’est le marché anglais mais il est fermé. (…) Je pense qu’il (Thauvin) est fondamental pour atteindre nos objectifs. On a besoin que Flo retrouve l’équipe le plus vite possible. J’espère qu’il ne partira pas. Evidemment s’il part, vu la quantité d’argent évoquée, on devra aller sur le marché bien sûr. Mais je ne pense que ça arrivera. »

Villas-Boas confirme à moitié pour Miranda

Autre dossier chaud évoqué, celui du latéral gauche du FC Barcelone Juan Miranda. Annoncé très proche de la Canebière, l’Espagnol est bel et bien une piste sérieuse selon AVB qui n’a toutefois pas souhaité en dire davantage sur les négociations. « Il nous reste que ce type de possibilité, des prêts. Juan est un joueur que la direction sportive connaît très bien. Ce type de joueur se trouve dans ce genre de situation, dans un effectif pro avec des joueurs expérimentés. C’est comme quand j’étais à Chelsea et que j’ai pris Oriol Romeu. Peut-être qu’il y a une possibilité dans ce marché des prêts. Pas trop dans les achats. Oui, Juan est un joueur référence pour la direction, mais je ne peux rien confirmer sur ces échanges. »

Enfin, le technicien portugais a tenu à rassurer le microcosme marseillais quant au dossier Boubacar Kamara. Libre de tout contrat en juin prochain, le jeune défenseur olympien n’a toujours pas prolongé. Un constat qui inquiète certains observateurs, Kamara étant considéré comme l’un des meilleurs jeunes Marseillais en devenir. Mais pour Villas-Boas, pas d’inquiétude à avoir. « J’ai parlé avec lui. Il m’a dit qu’il voulait rester. Bouba et ses agents ont leurs attentes. Le club a fait sa proposition en attendant une rencontre entre les parties. Mais il a confirmé sa volonté de rester à l’OM. Après, tout peut changer. » A suivre.

