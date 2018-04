« D’abord je vais dire que je viens de communiquer aux joueurs que nous avons eu une réunion le président et Antero et moi et que nous avons décidé que nous ne continuerons pas ensemble la prochaine saison. » C’est par cette phrase qu’Unai Emery a débuté sa conférence de presse ce vendredi. Il a ainsi officialisé ce qui ressemblait de plus en plus à une certitude, après l’échec en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Son contrat s’achevait à l’issue de la saison et il n’avait pas rempli les conditions pour poursuivre l’aventure sur le banc de touche du PSG.

« Nous avons eu une réunion, un dîner, avec le président et Antero. Je pense que nous avons parlé de ça entre trois amis. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je ne garde que le meilleur », a expliqué l’entraîneur espagnol lorsqu’il lui a demandé quels étaient ses premiers souvenirs de son expérience parisienne. Bien sûr, il n’a pas révélé les coulisses de ce repas qui a scellé son sort. Voulait-il continuer ? S’est-il écarté de lui-même sachant bien que la direction préparait autre chose ? A-t-il juste attendu qu’on lui signifie la fin de son aventure ? On ne le saura pas tout de suite.

Un bilan contrasté au PSG

Unai Emery a cependant établi un bilan de son histoire de deux ans avec le PSG, qui n’aura pas abouti aux succès européens souhaités. « Je suis très content de l’opportunité d’entraîner ici. Pour moi, c’est une grande expérience, je crois que j’ai progressé comme coach. Après les premiers six mois de la première saison, c’était difficile après le départ d’Ibrahimovic et l’adaptation de l’équipe à moi. C’était difficile. Et après, je crois que l’équipe a toujours progressé. Nous avons fait du chemin », a-t-il assuré.

« L’élimination de la Ligue des Champions la saison passée face à Barca fut difficile. Le match aller était peut-être notre meilleur match à domicile. Perdre là-bas, c’était dur, mais c’était aussi une question d’arbitrage. Nous avons fait cette saison une bonne saison. C’est vrai aussi que l’élimination face au Real Madrid, c’était une défaite importante. Mais c’ est peut-être l’équipe la plus forte en Europe. C’est pour ça que j’ai parlé beaucoup avec le président et Antero, de cette patience, de ce chemin en Ligue des Champions, du processus et que petit à petit, les joueurs sont mieux préparés. » Comment sera jugé le bilan d’Emery au regard des objectifs du propriétaire ? Forcément décevant. Sur le plan du jeu, il n’aura pas non plus réellement imprimé sa marque, revenant assez vite, à son début de mandat, au 4-3-3 réclamé par les joueurs. Ce qu’il a admis.

« Dans ma carrière, j’ai joué dans différents systèmes. A Séville, nous avons joué en 4-2-3-1 plus que d’autres. Mais à Valence ou Almeria, j’ai utilisé d’autres systèmes. Le plus important, c’est l’adaptation au système. Ici, l’équipe était très performante dans le 4-3-3 et je crois que c’est la meilleure disposition tactique pour ces joueurs. Nous avons fait un travail tactique dans ce système car nous croyons que c’est le meilleur », a-t-il lancé. On verra si son successeur, probablement Thomas Tuchel, fera mieux que lui, aussi bien sur le plan des résultats que sur celui du jeu.