Ce n’est un secret pour personne, puisqu’André Villas-Boas a été très clair à ce sujet : le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille devrait être assez calme. S’il n’y a pas de départ, il n’y aura pas d’arrivée. « On ira sur le marché que si on vend et je n’ai pas intérêt à vendre. On ne sait pas combien d’argent serait disponible pour un nouvel investissement. Le plus facile pour nous, c’est de rester comme ça », avait lancé le coach portugais plus tôt dans la semaine. De plus, Kevin Strootman, qui semblait être le joueur dont l’avenir était le plus flou à Marseille à cause de son salaire conséquent, a encore affirmé qu’il ne souhaite pas quitter le Vélodrome.

Un discours public qui appelle au calme donc ; ce qui n’empêche visiblement pas les décisionnaires phocéens de travailler sur des pistes. Ces derniers temps, l’Olympique de Marseille a ainsi été annoncé sur plusieurs dossiers chauds : celui du défenseur mexicain Carlos Salcedo, l’Amiénois Steven Mendoza ou encore le Havrais Tino Kadewere. Nous vous dévoilions aussi en exclusivité que le club du sud de la France était très intéressé par Prosper Mendy, le latéral gauche de Strømsgodset IF. Ça ne chôme pas donc dans les bureaux, et si les Marseillais ont déjà une liste d’objectifs, il faut aussi compter les joueurs qui leur sont proposés.

Et cette fois, c’est un joueur pour le moins intéressant qui a été proposé à l’OM. Le média espagnol Estadio Deportivo explique ainsi que Yannick Carrasco, bien connu des fans de Ligue 1 suite à son passage à Monaco, a été proposé au club entraîné par André Villas-Boas. L’ancien de l’Atlético, actuellement au Dalian Yifang en Chine, souhaite retrouver l’Europe comme nous vous le confions en exclusivité fin décembre et plusieurs clubs seraient intéressés, dont le Betis, d’où le fait que le média andalou ait eu accès à cette information. Selon nos informations, c’est toujours en Angleterre que sa cote serait le plus élevée. Reste donc à savoir quelle suite donnera l’Olympique de Marseille à ce dossier...