Jürgen Klopp rentre au pays avec une sacrée pression. Le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions défie le Bayern Munich, à l’Allianz Arena, ce mercredi soir, avec son Liverpool. Un choc au sommet qui promet, puisqu’aucun des deux géants européens n’a pris d’option sur la qualification au match aller, il y a deux semaines, à Anfield (0-0). Pour ce grand rendez-vous, le coach des Reds aligne une défense classique, Dejan Lovren n’étant pas suffisamment remis pour démarrer.

C’est donc une ligne de quatre qui se tiendra devant Alisson, avec, de droite à gauche, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Dans l’entrejeu, c’est le capitaine Jordan Henderson qui tiendra le rôle-clé de sentinelle. L’international anglais sera épaulé dans sa tâche par Georginio Wijnaldum et l’ancien Monégasque Fabinho. Un trio qui aura pour mission de récupérer un maximum de ballons et de servir au mieux un autre trident.

Kingsley Coman annoncé titulaire !

Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané seront en effet alignés pour forcer le verrou bavarois, tenu par Manuel Neuer. Le portier munichois gardera les buts derrière une ligne de quatre composée de Rafinha, Niklas Süle, Mats Hummels et David Alaba. Devant eux, deux milieux de terrain tiennent la corde pour démarrer : les Espagnols Javi Martinez, très en vue à l’aller, et Thiago Alcântara.

À l’animation, Niko Kovac songe à une ligne de trois : l’international tricolore Kingsley Coman, James Rodriguez et Serge Gnabry, récemment prolongé jusqu’en juin 2023. L’indéboulonnable Robert Lewandowski, auteur d’un doublé contre le VfL Wolfsbourg ce week-end, aura la charge de faire la différence dans la surface de vérité anglaise. Ça promet !