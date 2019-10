« Ce que j’ai dit aux joueurs après le match ? C’est difficile de parler maintenant, je n’ai rien dit (...). C’est dur à accepter, mais il faut aller de l’avant. Il faut faire face à ce type de situation. C’est dur, et il faut être fort et savoir avancer. Rester ensemble, s’aider les uns les autres. Quand tu vis ce type de défaite, c’est important de rebondir et de croire en toi. C’est la seule façon de guérir », lâchait Mauricio Pochettino à l’issue de la déroute de ses hommes contre le Bayern Munich (sept buts à deux) à domicile pour la deuxième journée de Ligue des Champions.

Car la presse anglaise ne les a pas ratés le lendemain. « Humiliation », écrivait en gros caractères noirs le Daily Telegraph. « Des Spurs déchirés », ajoutait The Independent pendant que le Guardian évoquait un rendez-vous « au septième enfer ». Ce n’est pas franchement facile de se remettre après une telle défaite, surtout que Mauricio Pochettino, l’entraîneur argentin des Spurs, commence, petit à petit, à être remis en question à Londres.

« L’équipe est à blâmer »

Pourtant, il va falloir trouver des solutions. Pour commencer, l’ancien joueur du Paris SG devenu coach a décidé de convoquer tous ses joueurs à une réunion de crise pour parler de ce qui s’était passé ce mardi soir indique The Mirror. Pochettino comptait bien aller au bout des choses et a surtout reproché un bon nombre de choses à ses éléments, notamment un pressing bien trop timide et timoré pour empêcher le Bayern Munich de faire ce qu’il voulait.

« Nous devons rester unis. Personne n’est à blâmer, l’équipe est à blâmer. Nous devons gérer cela en équipe, être ensemble et travailler dur pour nous relever et essayer de sortir de cette situation le plus rapidement possible », avait déjà expliqué Toby Alderweireld après la rencontre, précisant que tout le monde avait été sage et silencieux dans le vestiaire où Mauricio Pochettino n’est pas apparu avant la fin de la conférence de presse. Cette réunion de crise s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu en ce moment du côté du club londonien où deux joueurs (Eriksen et Vertonghen) ont été obligés d’éteindre une polémique sur une éventuelle relation adultère. Aux Spurs de se relever rapidement, avec, pourquoi pas, une belle victoire à Brighton ce samedi afin de passer un peu plus sereinement la trêve internationale...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10