Tottenham massacré par la presse anglaise

7-2 ! Oui, 7-2, vous n’avez pas rêvé hier soir devant ce Tottenham-Bayern Munich. Les Bavarois ont fait littéralement exploser les finalistes de la dernière Ligue des Champions sur leur pelouse en leur infligeant une correction. Un score et une prestation qui ne passent absolument pas ce matin pour la presse anglaise qui massacre le club londonien. « Humiliation », écrit en gros et en caractère noir le Daily Telegraph. « Des Spurs déchirés », lâche The Independent pendant que le Guardian parle d’un rendez-vous « au septième enfer ». Soit tout le contraire du septième ciel qu’était proche de toucher Tottenham en juin dernier en finale de la Ligue des Champions. Une autre performance fait aussi l’unanimité au sein des journaux anglais ce matin : c’est l’éclatante prestation de Serge Gnabry, auteur d’un quadruplé hier à Londres.

« Encore une fois, le Real a été une passoire »

Encore une fois cette saison, la presse espagnole et notamment pro-madrilène déclenche « l’alarme » après un mauvais résultat du Real Madrid. Hier, les hommes de Zinedine Zidane ont été tenus en échec par Bruges à Santiago Bernabéu, 2-2. Et encore ils s’en sortent bien, eux qui étaient menés 0-2 à la pause. C’est le journal As qui se montre alarmé ce matin pendant que Marca s’en prend à la défense et à Thibaut Courtois en titrant : « ce Real était encore une fois une passoire. » Le portier belge a symbolisé la première période catastrophique des Madrilènes, sortant à la mi-temps remplacé par Areola. « Madrid regarde vers les abîmes », écrit le quotidien catalan Sport qui se plaint du premier but de Ramos, accordé par la VAR alors qu’il était litigieux. Bref, un Real critiqué de toute part.

Le double coup à 101 M€ de MU

Ça va mal à Manchester United et on pense déjà au prochain mercato hivernal. C’est du moins ce que rapporte le Daily Mirror ce matin en indiquant que le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer disposera d’une enveloppe de 101 M€ en janvier pour acheter deux joueurs. Un milieu de terrain en la personne de Sean Longstaff qui évolue à Newcastle et un attaquant qui pourrait être Moussa Dembélé, le buteur de l’OL. Les Red Devils sont persuadés qu’un chèque de 56 M€ devrait être suffisant pour convaincre les Lyonnais de le lâcher. Mais le club de Jean-Michel Aulas accepterait-il de perdre son meilleur buteur en plein milieu d’un exercice ?

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10