C’est la seule fois de la soirée où il n’a pas été rapide. Kylian Mbappé a tardé à satisfaire au contrôle anti-dopage, ce qui l’a contraint, en compagnie de Benjamin Mendy, à laisser partir le bus monégasque à l’aéroport sans lui (rassurez-vous, les deux joueurs étaient attendus par un taxi). Pour le reste, le jeune attaquant de 18 ans a ébloui les joueurs et observateurs anglais qui ne le connaissaient pas encore, comme Kevin de Bruyne.

Mbappé a récolté les louanges de Pep Guardiola, ébahi par sa vitesse, mais aussi de son propre entraîneur Leonardo Jardim, qui avait fait le pari de le titulariser, au détriment de Valère Germain. Il s’en est expliqué en conférence de presse. « J’ai utilisé Kylian aujourd’hui (mardi) devant parce que nous connaissons bien City, qui laisse beaucoup d’espaces dans le dos. C’est un joueur rapide, très fort pour prendre l’espace dans le dos des adversaires. Je crois qu’il a fait un grand match. C’est un petit de 18 ans, qui a vécu sa première titularisation dans une compétition européenne. C’est aussi ça notre projet ».

Deuxième Français le plus jeune à marquer en Ligue des Champions

Le choix de Jardim s’est avéré payant, tant Mbappé, essentiellement en première période, a martyrisé la défense de Manchester City. Otamendi et Stones ont énormément souffert face aux accélérations, prises de risque et arabesques de l’attaquant monégasque, qui a un temps donné l’avantage aux siens. La presse est dithyrambique outre-Manche. « La première période de Mbappé laisse entrevoir que le prochain grand talent français, c’est lui », lance le Telegraph. Le Daily Mail va même plus loin. « Kylian Mbappé impressionne. Il est au-dessus de Thierry Henry au même âge. Il y aura la queue pour lui cet été, c’est dur d’imaginer à quel point il sera bon quand il aura vingt ans, âge auquel Henry est passé d’un diamant brut à un buteur de classe mondiale », peut-on lire.

Le Guardian se rappelle, émerveillé, de sa prestation. « Kylian Mbappé, un gamin de 18 ans avec un talent prodigieux, en a fait voir de toutes les couleurs à Nicolas Otamendi », lâche la publication. Même son de cloche dans le Times. « Mbappé est le dernier des fils préférés de Monaco. Après seulement neuf minutes, ses dribbles ultra-rapides ont déstabilisé Stones, ridiculisé Otamendi », glisse le journal. Parfaitement lancé par Fabinho, il n’a laissé aucune chance au gardien adverse, quelques minutes après avoir fait passer un premier frisson. Avec ce but, il est devenu le deuxième Français le plus jeune à inscrire un but en Ligue des Champions (18 ans et 2 mois), derrière un certain Karim Benzema (17 ans et 11 mois). On lui pardonnera donc aisément sa deuxième période moins brillante, où il a eu moins de ballons intéressants à se mettre sous la dent. Une chose est certaine désormais, à Manchester, plus personne n’ignore qui est Kylian Mbappé.