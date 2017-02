« Nous avons été chanceux en deuxième mi-temps, malchanceux en première ». C’est l’une des phrases lâchées par Pep Guardiola en conférence de presse après le match fou disputé entre Manchester City et l’AS Monaco à l’Etihad Stadium (5-3). Le tacticien espagnol aime les matches ouverts, et il a été servi. Comme Leonardo Jardim un peu plus tôt, il a avoué avoir pris énormément de plaisir face à cette rencontre. Pas seulement grâce au mental de ses hommes et aux nombreux retournements de situation.

Ainsi, il a tenu à rendre hommage au football offensif de l’ASM et aux nombreuses qualités de l’effectif princier. « Beaucoup de choses se sont passées. Tout est toujours ouvert. Nous avons joué contre une fantastique, étonnante, incroyable, équipe, avec des joueurs très forts, des arrières latéraux qui passent très vite en contre-attaque, des milieux de grande qualité, très forts physiquement. Je suis très heureux du résultat car nous sommes encore en vie, surtout pour les performances de certains qui vivent leur première expérience en Ligue des Champions », a déclaré Guardiola dès la première question posée.

"Mbappe est tellement rapide"

S’il n’a pas voulu commenter le penalty non attribué à Sergio Agüero face à Subasic, de peur d’être suspendu par l’UEFA en vue du match retour au stade Louis II, Guardiola n’a pas hésité à redire tout le bien qu’il pensait de son adversaire du soir. « Si une équipe peut marquer un million de buts, c’est bien Monaco. Nous avons vu ce qu’ils ont fait cette saison. Ils viennent ici avec deux attaquants, deux ailiers, deux latéraux offensifs, tous ensemble. Ils attaquant à 6-7. Nous n’étions pas capables de contrôler plus le jeu, surtout d’éviter les contre-attaques. Mais cela se passe comme ça quand tu joues contre ce genre d’équipe. Mbappe est tellement rapide, Lemar est tellement rapide, Mendy, Sidibé… Tous sont de bons joueurs », a-t-il lancé.

Un bel hommage qui ne consolera probablement pas les joueurs de l’ASM, passés très près d’un bel exploit. Toutefois, les raisons de croire à une issue favorable existent. Déjà parce que Guardiola a d’ores et déjà annoncé qu’il ne fermerait pas le jeu au retour, promettant juste quelques ajustements défensifs. Il laissera probablement moins d’espaces aux Monégasques, mais a assuré qu’il irait en Principauté pour marquer. De quoi augurer d’une manche retour aussi belle que celle de mardi soir.