Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est admirablement bien sorti de la rencontre l’opposant à Manchester United, à Old Trafford, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (2-0). Les Parisiens ont étouffé leurs adversaires et ont même obtenu, en fin de rencontre, l’exclusion de Paul Pogba, maître à jouer des Red Devils. Le champion du Monde 2018 sera donc absent pour la seconde manche qui se déroulera le 6 mars prochain au Parc des Princes.

Alors, forcément, ce matin, les Anglais en ont un peu après Paul Pogba. Il faut dire que le milieu de terrain international tricolore (64 sélections, 10 buts) a probablement été la plus grosse déception sur le terrain. Mais c’est aussi à mettre en opposition avec la masterclass de Marquinhos au milieu de terrain. Ancien joueur des Red Devils, Owen Hargreaves, ne s’y trompe pas : « Paul Pogba, probablement le meilleur joueur d’Europe, a été marqué par Marquinhos, qui lui a probablement été le meilleur joueur sur le rectangle vert ce mardi soir ».

Ses pires statistiques sous l’ère Solskjaer

Les statistiques de la rencontre sont d’ailleurs assez affolantes. L’ancien de la Juventus Turin a réussi seulement 31 passes mardi, son plus petit score depuis 12 matches et l’installation d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc mancunien. Pire encore, il n’en a réussi que 12 dans le dernier - et plus important - tiers du terrain. En tout, il aura touché 55 ballons soit, une nouvelle fois, son pire total depuis l’arrivée du Norvégien sur le banc.

From hero. To zero. Pogba — Aditya Pratama (@3MasPrat) 12 février 2019

Les fans n’y ont donc pas été de main morte avec lui sur les réseaux sociaux. Certains ont trouvé son attitude stupide : « Pogba coûte la moindre chance de United au match retour », quand d’autres expliquent qu’il faudrait qu’il se calme. « Il faut que Pogba arrête de tacler comme ça. Il continue de faire des fautes non nécessaires et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il blesse un autre joueur », écrit un fan. « De héros à zéro. Paul Pogba », avance un dernier. Sans lui au retour, la tâche s’annonce ardue, voire impossible, mais si - pour le retour - c’était le même Pogba que ce mardi, les Red Devils n’auraient rien manqué.