En février 2015, les deux équipes s’affrontaient déjà en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Allemands l’avaient emporté chez eux 1-0, et les Espagnols en avaient fait de même au retour. Les Colchoneros se sont ensuite qualifiés lors de la séance de tirs au but. Et les Madrilènes voulaient éviter un tel scénario et mettre toutes leurs chances de leur côté dès le match aller. Pour ce choc, Diego Simeone faisait confiance à Kevin Gameiro, auteur d’un triplé son week-end, qui signait donc son retour dans le onze titulaire alors que Fernando Torres lui était régulièrement préféré dernièrement. Lucas Hernandez, qui était au tribunal ce matin, démarrait sur le banc, tout comme Jan Oblak, de retour de blessure. Roger Schmidt devait lui se passer de Jonathan Tah.

Les premiers instants de la rencontre étaient pour le moins équilibrés, avec deux équipes joueuses qui laissaient beaucoup d’espaces derrière. Carrasco, en forme ces derniers temps, signait la première occasion chaude de la partie, avec un centre dévié au dernier moment par un défenseur allemand, alors que Gameiro s’apprenait à reprendre seul au second poteau (9e). Les Colchoneros se frayaient facilement des chemins vers les derniers mètres adverses, mais se heurtaient à des adversaires vigilants au moment d’exécuter le dernier geste. Sur un centre de Filipe Luis, Wendell expédiait le ballon sur sa barre transversale (12e) ! Peu avant, Leno avait dû se montrer décisif devant Leno. Les troupes de Diego Simeone allaient rapidement être récompensées de leur belle entame. Après une belle action individuelle de Saúl, le canterano enchaînait sur une belle frappe, suffisamment déviée pour tromper Leno (0-1, 18e) ! Et ce n’était pas fini. Après un long rush sur contre-attaque, Gameiro fixait les défenseurs et décalait pour Griezmann, qui catapultait le ballon au fond (0-2, 25e) !

Diego Simeone n’a plus de problèmes de numéro 9

Et la première occasion des locaux était à mettre sur le compte de... Koke. Le Madrilène déviait un centre qui frôlait les cages de Moya, dans une action similaire à celle de Wendell plus tôt. Dans la foulée, le portier rojiblanco sortait une énorme main sur un enroulé de Kampl (29e) ! Griezmann était lui à deux doigts de signer son doublé, sur une action similaire à celle de son premier but, mais cette fois, Leno s’interposait bien (34e). A la mi-temps, les Colchoneros, totalement dominateurs, avaient donc fait le plus dur du boulot... Mais dès le retour des vestiaires, Bellarabi réduisait l’écart après une superbe action collective (47e, 1-2) ! Dans la foulée, Kevin Gameiro touchait la barre (49e) ! L’Atlético n’était pas assommé par ce but allemand, bien au contraire, et Gameiro s’offrait une nouvelle action individuelle malheureusement conclue par une mauvaise passe pour Griezmann (52e).

L’ancien attaquant du PSG était en feu ce soir, et après avoir mis Dragovic dans le vent, il provoquait un penalty, qu’il transformait à merveille (1-3, 58e). Mais les Madrilènes n’étaient pas vernis. Moya repoussait un centre venu du côté gauche, mais le ballon rebondissait sur Savic qui l’expédiait donc au fond de ses propres cages (68e, 2-3). Les débats s’équilibraient, et les locaux commençaient à approcher la surface madrilène avec de plus en plus de facilité. Filipe Luis sortait même une frappe de Chicharito sur sa ligne (80e) ! Et alors qu’on semblait très proche d’une égalisation, l’inévitable Fernando Torres, entré en jeu quelques minutes auparavant, a fait la différence ! Sur un centre de Vrsaljko, l’enfant prodigue reprenait de la tête et faisait trembler les filets de Leno (2-4, 86e) ! Le score en est resté là malgré une énorme occasion de Correa dans le temps additionnel, et l’Atlético prend un sacré avantage en vue de la qualification, même si le Bayer a encore un coup à jouer. On notera que Gabi et Filipe Luis seront suspendus, pour leur plaisir comme le laisse indiquer leur tacle, pour le retour.