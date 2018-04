La saison dernière, le FC Barcelone fêtait sa remontada face au Paris Saint-Germain. Cette année, c’est l’inverse. Faciles vainqueurs de l’AS Roma en quart de finale aller au Camp Nou (4-1), les Blaugranas ne s’imaginaient pas rentrer de Rome sans leur ticket pour les demi-finales. Et pourtant. Un peu plus d’un an après avoir ridiculisé les Parisiens, les hommes d’Ernesto Valverde vivent à leur tour cette désagréable sensation d’être éliminés alors que personne ne voyait un tel scénario se produire. Battus 3-0 par les Giallorossi, les Culés vont bel et bien regarder la suite de la Ligue des Champiosn devant leur télévision.

Un échec fracassant pour les partenaires de Lionel Messi. Très rapidement, les dirigeants barcelonais se sont exprimés devant les caméras pour tenter d’expliquer une telle déroute. À commencer par le président du Barça, Josep Maria Bartomeu. « Ils ont mieux joué. Je me sens mal vis-à-vis des supporters. Nous félicitons la Roma et ses supporters. Il faudra tout analyser et retrouver la Liga et la coupe du Roi, mais aujourd’hui, nous sommes très tristes. Ils y ont cru et quand vous y croyez, des choses comme ça arrivent. Ils ont été supérieurs à tous les niveaux, il n’y a pas d’autres explications. Aujourd’hui, nous n’avons pas mérité d’être en demi-finale », a-t-il déclaré dans des propos relayés par l’ensemble des médias espagnols.

« Je suis responsable de tout »

Puis ce fut au tour d’Ernesto Valverde de se présenter en conférence de presse. Et là encore, pas question de se chercher des excuses. « Nous n’avons pas eu les réponses. Tout leur a réussi. Ils nous ont pressés et nous ont obligés à dégager. Les saisons sont longues et arriver à gagner une telle compétition, c’est difficile. Nous imaginons la déception chez nos supporters. Nous voulions jouer la demi-finale. Parfois, tout vous sourit, parfois vous souffrez. C’est un match durant lequel nous n’avons pas pu développer notre jeu. À aucun moment, nous n’avons été capables de rentrer dans le match. Nous sommes désolés pour nos supporters ».

Un nouveau couac en quart de finale (la Juve avait éliminé Barcelone à ce stade de la compétition l’an dernier, ndlr) qu’assume totalement Valverde. « Je suis responsable de tout. Je suis la partie visible de l’équipe. J’assume tout. Nous ne sommes pas venus en touriste, nous étions là pour gagner. Nous nous sommes mis en condition comme s’il y avait 0-0, avec l’intention de gagner. C’est une défaite douloureuse. Nous avions beaucoup d’espoirs dans cette compétition, mais une seule équipe la gagnera. Nous sommes éliminés, mais il faut aller de l’avant ». Mais ça risque de prendre du temps...