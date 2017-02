Quoi de mieux qu’une soirée entre deux clubs historiques pour conclure ces matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ? Le FC Porto accueillait la Juventus dans son antre, avec les équipes quasi type des deux côtés. Les Italiens ont réalisé un parcours quasi-parfait en poules, avec quatre victoires et deux nuls. Dybala, Mandzukic et Higuain étaient bien présents devant. Le FC Porto, malgré sa deuxième position, s’en est également plutôt bien sorti, avec trois victoires, deux nuls et une seule défaite, dans un groupe d’un niveau global inférieur ceci-dit. Fort de son trio Brahimi-Soares-Silva devant, il comptait bien créer la surprise.

Le FC Porto démarrait la partie sur un rythme assez élevé, tentant de cueillir les Turinois à froid. Brahimi et Ruben Neves s’offraient ainsi plusieurs incursions dans la défense turinoise, privée d’un Bonucci mis en tribune suite à des problèmes avec son entraîneur Max Allegri. Les deux équipes peinaient à se créer des opportunités. La situation allait tourner en faveur du champion d’Italie, puisque Telles, après deux interventions violentes en deux minutes, était renvoyé aux vestiaires (26e). Dans la foulée, Cuadrado manquait le cadre de peu sur une tentative lointaine (27e). Les Italiens avaient pris le contrôle, et Pjanic tentait lui aussi sa chance de l’extérieur de la surface, mais Casillas veillait au grain (32e). Khedira manquait ensuite le cadre de la tête, depuis le point de penalty (34e).

Coaching décisif d’Allegri !

Même réduits à dix, les Portugais parvenaient à contenir les assauts des Turinois, les maintenant assez éloignés de la surface. La Juve tentait donc régulièrement sa chance de loin, avec une frappe de Dybala sur le poteau juste avant la pause en guise de première vraie occasion de la partie (45+1e). On pensait que la Vieille Dame allait dérouler dès le retour des vestiaires, mais c’est bien la formation locale qui se créait la première occasion de la deuxième période, avec un centre de Layun repris de la tête par Herrera, finalement non-cadrée (48e). Dybala butait lui encore sur un Casillas décisif (53e). On attendait bien plus de cette Juventus, toujours incapable de faire la différence, en supériorité numérique et avec un joli arsenal offensif.

Higuain tentait lui aussi sa chance, avec un enroulé qui passait proche du cadre des cages défendues par Casillas, qui vivait jusqu’ici une deuxième période plus tranquille que prévu. C’est finalement Pjaca, fraîchement entré en jeu, qui allait faire parler la poudre. Dybala tentait de lancer un partenaire sur le côté, Layun interceptait la passe mais le Croate rodait par là et l’expédiait au fond des filets, d’une belle frappe croisée (0-1, 72e). La Vieille Dame allait crucifier Porto en l’espace de deux minutes. Sandro centrait pour Dani Alves, seul au deuxième poteau, qui catapultait le ballon au fond des filets (0-2, 74e). Un coaching exceptionnel d’Allegri, puisque le Brésilien venait lui aussi d’entrer en jeu ! Le score en est resté là, les joueurs de Porto étant trop lessivés pour revenir au score. La Juventus a donc un pied et demi en quarts de finale de la Ligue des Champions.

L’homme du match : Pjanic (7,5) : très beau match de l’ancien joueur de l’AS Roma ce soir. Il a été très précieux dans la construction du jeu de la Juventus, impressionnant notamment dans le jeu long. Brillant également dans la récupération. Il a aussi tenté sa chance de loin (33e) et délivré des bijoux de passes (28e, 46e, 55e) qui auraient pu se muer en passes décisives si ses attaquants s’étaient montrés plus tranchant.

FC Porto

Casillas (6) : le portier espagnol a fait des miracles, mais n’a pas pu sauver la baraque. On mettra ainsi à son actif une belle sortie devant Mandzukic (21e), une frappe captée sereinement devant Pjanic et un arrêt réflexe sur sa ligne (39e). En deuxième période aussi il a dégagé beaucoup de tranquillité, notamment sur des sorties aériennes, domaine qui n’est pourtant pas forcément son fort. Il ne peut rien sur les deux buts de la Juve, tous deux à bout portant.

Pereira (4) : lorsque les Portugais étaient encore à onze, on l’a souvent vu déborder sur son flanc droit pour venir créer du danger devant. Mais lorsqu’ils ont été contraints de défendre, l’Uruguayen est pratiquement passé au poste de défenseur central, se "contentant" donc de défendre. Il laisse cependant Alex Sandro centrer plutôt tranquillement sur la deuxième réalisation turinoise.

Marcano (7) : le défenseur espagnol a répondu présent dans l’axe de la défense. Il a multiplié les interventions décisives pour couper des transmissions dans sa surface, avec cet énorme tacle devant Higuain (18e) notamment, ou cette tête qui a empêché l’Argentin de reprendre un bon centre (62e). Dans le jeu aérien, il était intraitable. Une excellente prestation sur le plan défensif, également ponctuée de relance toujours réussies.

Felipe (5,5) : prestation correcte de l’autre défenseur central des Dragons. Il n’a rien à se reprocher sur les deux buts et a prouvé être un bon défenseur, avec quelques tacles glissés bien exécutés et des ballons bien dégagés dans sa surface, dans le jeu aérien notamment. Lui aussi a été assez propre balle au pied. La prestation de Marcano l’a peut-être un peu éclipsé, mais il n’a pas à rougir de sa performance.

Telles (non-noté) : très agressif, dans le mauvais sens du terme, il a écopé de deux jaunes en l’espace de deux minutes dès la 26e minute de jeu, après deux interventions très limites sur des rivaux. Une expulsion qui a logiquement mis en difficulté ses partenaires.

Danilo (4) : l’international portugais s’est tué aux tâches défensives, comme tous les joueurs de l’entrejeu portugais après l’expulsion de Telles. Il faut dire qu’il avait de beaux clients devant, et il avait donc moins de lucidité et d’énergie pour participer à la construction du jeu et son équipe l’a logiquement senti.

Ruben Neves (4) : un peu trop timide peut-être. Le prodige portugais a fait le boulot, transmettant les ballons sans erreur et abattant un travail défensif monstre. On attendait un peu plus de lui, même si le contexte du match n’a clairement pas aidé. Il a laissé sa place à Corona à la 61e minute. Le Mexicain a tenté de déborder et de percer les lignes, mais butait souvent sur la défense de la Vieille Dame.

Hector Herrera (4,5) : le capitaine a joué plutôt proprement. C’est le milieu qui avait le plus de liberté et on l’a donc beaucoup vu décrocher pour prêter main forte devant. Costaud physiquement, il a remporté plusieurs duels. Au fur et à mesure que la rencontre avançait, il a reculé sa position sur le terrain, étant donc moins présent dans les derniers mètres. Prestation en somme correcte pour l’international mexicain.

Brahimi (5,5) : très volontaire et très actif en première période, il a cependant eu du mal à trouver ses partenaires. On l’a souvent vu éliminer un rival, puis repiquer dans l’axe, à la recherche d’un point d’appui pour combiner, sans succès la plupart du temps. C’était le seul qui animait plus ou moins le jeu offensif de Porto. En deuxième période, il a un peu levé le pied malgré quelques belles actions, lui aussi de plus en plus fatigué. Diogo Jota l’a remplacé (72e), et s’est troué sur le but de Dani Alves, laissant le Brésilien seul.

Tiquinho Soares (3) : la recrue hivernale du club portista a vécu une soirée pénible. Déjà privé de ballons lorsque Porto était à onze, il a ensuite fait office de premier défenseur pendant une heure. Il s’est tué dans les tâches défensives, avec un pressing incessant sur Buffon et sur les défenseurs transalpins, les harcelant en permanence. Et les quelques fois où il a eu le ballon entre les pieds, il l’a mal exploité. Rencontre trop insuffisante offensivement parlant donc. On notera tout de même quelques bons ballons pêchés dans le jeu aérien.

André Silva (non-noté) : il a fait les frais de l’expulsion de Telles en étant remplacé à l’heure de jeu, alors qu’il n’avait pas eu le temps de montrer quoi que ce soit devant. Miguel Layún (5) est entré occuper le flanc gauche de la défense, et a été convaincant. Il a réalisé plusieurs interventions en défense et on l’a même vu exhiber ses qualités offensives ponctuellement, comme sur ce centre millimétré sur la tête de Herrera. Malheureusement, c’est lui qui remet le ballon pour Pjaca sur l’ouverture du score.

Juventus

Buffon (5) : difficile de lui donner une note ce soir car il n’aura strictement rien eu à faire. Des ballons faciles (59e). La situation la plus « chaude » pour lui aura finalement était cette mauvaise passe en retrait de Chielini, que Gianluigi a repoussé de la tête en corner. Son duel avec Casillas n’aura donc pas vraiment eu lieu.

Lichtsteiner (6) : il provoque le tournant du match et la faute qui amène le second carton jaune de Telles (27e). Il a eu du mal à prendre son couloir en première période, mais il y est parvenu en seconde en ayant plus d’espace grâce notamment à la supériorité numérique de son équipe. Il a aussi bien défendu, l’ancien Laziale sort gagnant de son duel avec Brahimi. Remplacé par Dani Alves (73e) qui a marqué sur l’un de ses tout premier ballon (74e).

Barzagli (6,5) : préféré à Benatia alors qu’il revenait tout juste de blessure, le vétéran (36 ans) n’a pas montré de faiblesse physique. Il est souvent sorti vainqueur de ses duels et a toujours relancé de façon très propre. Il dégage une grande sérénité.

Chiellini (5,5) : blessé lors du dernier de Serie A, il a eu un peu de mal à se mettre dans son match comme lorsqu’il arrive en retard sur André Silva (5e) et dégage dans l’axe (8e) offrant un tir à l’adversaire. Mais ensuite sa soirée a été beaucoup plus tranquille, concédant peu d’occasions. En difficulté quand le ballon lui arrive sur son pied droit, il a parfois été peu rassurant sur certaines relances (47e).

Alex Sandro (6,5) : alors qu’il affrontait son ancien club ce soir, il aura une nouvelle fois réalisé un bon match. Il a d’abord eu du mal à prendre son couloir quand les deux équipes jouaient à 11 contre 11, bien pris notamment par la paire Pereira-Herrera. Mais les choses se sont améliorées pour lui par la suite. Son entente avec Mandzukic fonctionne à merveille et il a délivré de beaux centres (34e) dont l’un s’est transformé en passe décisive pour Dani Alves (74e).

Khedira (7) : match très sérieux de l’international allemand. Il se compense parfaitement avec Pjanic. Ses passes, ses courses et ses replacements défensifs ont fait beaucoup de bien au cœur du jeu de la Vielle Dame. Comme à son habitude il arrive à se montrer extrêmement dangereux aux abords de la surface adverse. Sa tête passe juste à côté (34e) et ses frappes non cadrées (52e, 60e, 87e) étaient à chaque fois toutes proches de faire la différence.

Cuadrado (4,5) : match difficile pour lui ce soir. Il n’a jamais vraiment réussi à faire la différence balle au pied. Sa tentative lointaine passe à côté (28e) et il rate complètement son centre (54e) Remplacé par Pjaca (67e) qui a immédiatement débloqué le match, en inscrivant le premier but de sa jeune carrière en Ligue des Champions (72e). Ses dribbles ont par la suite mis le feu dans la défense de Porto. Beaucoup plus percutant que Cuadrado.

Mandzukic (6) : assez discret en première période, le Croate a été très intéressant dans son jeu en pivot alors qu’il jouait milieu gauche. Il a permis à Sandro de prendre son couloir en le resservant souvent en une-deux. Il a souvent pris le dessus dans la surface adverse lorsque le ballon était dans les airs mais sans réussir à se montrer réellement dangereux. C’est peut-être lui qui aurait dû ouvrir le score mais Dybala ne lui a pas laissé reprendre le ballon alors que l’argentin était hors-jeu (46e). Un match dans l’ombre, mais très important dans l’équilibre de son équipe.

Dybala (6) : discret dans le jeu, La Joya est néanmoins capable de gestes d’exception. Comme une combinaison technique de très haut niveau (18e) amenant une occasion pour Higuain ou une frappe étonnante et sans élan qui s’échoue sur la base du poteau d’un Casillas battu sur le coup (45e+1). Il s’est aussi mis en évidence dans la finition (23e, 53e, 58e) mais sans réussite. Il la joue trop perso en souhaitant absolument reprendre une passe magnifique de Pjanic alors qu’il était hors-jeu et que Mandzukic, lui, ne l’était pas (46e). Sa passe, contrée, amène l’ouverture du score de Pjaca (72e). Remplacé par Marchisio (87e) qui a fait en sorte que son équipe garde son équilibre et conserve ce bon résultat.

Higuain (5) : ses détracteurs disent de lui qu’il n’est jamais bon dans les grands rendez-vous, ça a été un peu vrai ce soir. S’il s’est créé quelques situations (39e, 66e), comme lorsqu’il est repris in-extremis (18e) par Marcano alors que enchaînement technique était superbe ; il n’a pas réussi à se montrer décisif. Notamment à cause de ce dernier défenseur.

