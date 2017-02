Le Paris SG l’a fait. Le club de la capitale a déjoué tous les pronostics ce mardi soir, au Parc des Princes, pour finalement exploser le FC Barcelone (4-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Un exploit retentissant pour les Parisiens et un homme : Unai Emery. Interrogé en conférence de presse, le technicien des Rouge-et-Bleu, souvent critiqué depuis son arrivée sur le banc de touche francilien, a raconté les dessous de cette performance aussi inattendue qu’impressionnante.

« D’abord, je crois que nous avons de bons joueurs, avec du talent, des qualités pour, dans les temps forts du FC Barcelone, parvenir à tous, individuellement, faire un bon match aujourd’hui (mardi) », a-t-il tenu à rappeler d’emblée, comme pour féliciter ses joueurs eux aussi souvent pointés du doigt à tour de rôle depuis le début de la saison pour leur niveau irrégulier. L’Espagnol, qui insistait énormément sur les duels à remporter avant la rencontre, a ensuite livré quelques-unes des clés de la victoire.

Le travail et la solidarité mis en avant

« Il faut souligner le travail et la solidarité démontrée par l’équipe, qui a cherché à jouer ensemble à chaque moment du match. Nous avons bien travaillé les domaines dans lesquels le match exigeait d’être bon. L’adversaire est une très bonne équipe, qui demande de la concentration pendant 90 minutes, mais aussi beaucoup d’efficacité, individuelle et collective, pour arriver à gagner », a-t-il raconté, extrêmement calme et posé. Le Basque, s’il est évidemment satisfait, n’est pas tombé dans l’euphorie.

Il a même sans cesse rappelé qu’il restait encore le match retour et qu’il ne fallait pas encore se voir en quarts de finale, malgré l’ampleur de la démonstration de ce mardi soir. « Nous avons fait 90 très bonnes minutes, mais il reste encore les 90 minutes du retour. Nous allons continuer, avec le respect et du travail, pour donner suite au match d’aujourd’hui (mardi) », a-t-il conclu. Transformer l’essai en somme. S’il affiche le même niveau qu’à l’aller, le PSG d’Emery n’aura aucun souci à se faire.