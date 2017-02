L’invité surprise. Thiago Silva, habituel titulaire et capitaine, forfait, Presnel Kimpembe prenait place en charnière centrale aux côtés de Marquinhos pour affronter le FC Barcelone (4-0, 8e de finale de Ligue des Champions). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune produit du centre de formation parisien a parfaitement assuré l’intérim. Imprenable défensivement face à la redoutable attaque du Barça, notamment face à Neymar (84e), il s’est même permis de créer le danger sur le but adverse sur coups de pieds arrêtés en seconde période.

Pourtant, en zone mixte, à l’issue de l’exploit parisien, le jeune homme, crédité d’un excellent 8,5/10 par la Rédaction FM, était très calme. « Ma Saint-Valentin, c’était aujourd’hui sur le terrain et elle s’est très bien passée, avec les supporters, l’équipe, le staff, tout le monde ! On a senti beaucoup de chaleur au Parc aujourd’hui, c’était le plus important », expliquait-il tout simplement, comme si de rien n’était. Marquinhos, son partenaire dans l’axe, lui, a été impressionné.

Marquinhos et Emery impressionnés

« Ça s’est très bien passé avec Presnel, on s’entend très bien, tout le monde connaissait ses qualités, son talent. Aujourd’hui, il l’a démontré en Ligue des Champions. C’était un test pour lui, pour ton premier match en Ligue des Champions, jouer face au FC Barcelone avec une ligne d’attaque Messi, Suarez et Neymar en face, ce n’est pas facile. Il a donné une superbe réponse aujourd’hui. Tout le monde avait déjà confiance en lui. Tout le monde est content pour lui, pour le match qu’il a fait aujourd’hui », lançait l’international brésilien, sous le charme.

Unai Emery aussi a apprécié le comportement de l’axial, déjà appelé en équipe de France par Didier Deschamps cette saison, et de tous les jeunes alignés plus globalement (Rabiot, Nkunku par ailleurs). « Les jeunes sont de bons joueurs. Le centre travaille bien. Leur travail donnera la réponse sur leur capacité à faire une carrière. Tout le PSG est content. Ils ont mérité d’être ici, mérité de jouer et mérité de réussir un match comme ce soir. Nous sommes très heureux pour eux », expliquait-il en conférence de presse d’après-match. Presnel Kimpembe appréciera.