Avec 12 victoires de rang en Ligue 1 et une qualification toujours possible pour les 8es de finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel pourrait se satisfaire du début de saison de son Paris SG. Mais l’Allemand fait attention à tous les détails. Alors, comme le raconte L’Équipe, le technicien a convoqué une réunion avec 5 cadres de son vestiaire la semaine passée.

En compagnie de son directeur sportif Antero Henrique, avec qui les relations sont fraîches, le coach parisien a reçu son capitaine Thiago Silva, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Neymar et Edinson Cavani. Selon le quotidien sportif, il leur a fait plusieurs remarques. Il leur a notamment reproché leur attitude, jugée désinvolte, face au départ canon de l’équipe en L1. Il les veut davantage concernés et impliqués.

Un rappel à l’ordre teinté d’émotion

L’ancien du Borussia Dortmund leur a ensuite reproché leur comportement à l’égard des intendants. Un rappel à l’ordre qui a étonné les intéressés, puisque ces derniers, plutôt proches d’eux, partagent leurs primes de victoires avec eux. Très ému pendant cet échange, voire même affecté à l’issue de celui-ci rapporte L’Équipe, TT a sans doute souhaité responsabiliser ses stars.

Les effets de cette entrevue sont pour l’instant difficiles à mesurer, et ce, même si on a pu voir des efforts défensifs plus soutenus de la part de Kylian Mbappé et Neymar lors de leurs dernières sorties. Adrien Rabiot et Edinson Cavani, eux, n’ont pratiquement pas joué. Thomas Tuchel continue en tout cas d’étonner par son management. On verra à l’avenir si celui-ci porte ou non ses fruits et trouve écho au sein d’un vestiaire parisien bardé de stars.