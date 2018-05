La fête du travail sera aussi la fête du football ! En ce 1er mai, le Santiago Bernabeu sera le théâtre d’un choc au sommet pour le compte des demi-finales retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Victorieux à l’aller en terres bavaroises (1-2), les Madrilènes sont en ballottage favorable. Zinedine Zidane devrait aligner un onze assez habituel pour tenter de valider la qualification. Keylor Navas, auteur d’une partie compliquée à l’Allianz Arena, gardera une fois encore les buts.

Devant lui, le technicien merengue opterait pour une défense à quatre. Sergio Ramos et Raphaël Varane composeraient la charnière centrale. Marcelo, buteur à Munich, tiendrait sa place à gauche. Une incertitude plane sur le flanc droit de la défense. Dani Carvajal blessé, ZZ hésitait aux dernières nouvelles entre Nacho, qui revient d’une absence d’un mois pour blessure, et Lucas Vazquez, ailier de formation qui a terminé le match aller dans cette position. L’ancien de l’Espanyol pourrait même jouer un cran plus haut pour accompagner les joueurs offensifs. Au milieu, le champion du monde 1998 partirait sur du classique, avec Casemiro en sentinelle, entouré de Luka Modric et Toni Kroos.

Des absents des deux côtés

Enfin, devant, l’inévitable Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations, sera aligné. Karim Benzema pourrait l’accompagner, même si les solutions Gareth Bale, mais surtout Marco Asensio, buteur en Allemagne, et donc Lucas Vazquez, restent largement envisageables. Côté allemand, Jupp Heynckes croit dur comme fer à un retournement de situation. Il s’appuiera sur Sven Ulreich dans les buts. Ce dernier sera protégé par une défense composée de Joshua Kimmich, Mats Hummels et David Alaba (qui fait son grand retour après un petit pépin). Une incertitude entoure l’autre défenseur central. Avec l’absence de Jérôme Boateng blessé, Javi Martinez et Niklas Süle se disputent la dernière place. C’est l’Allemand qui semble partir favori.

Car au milieu, l’Espagnol devrait accompagner Thiago Alcantara, au détriment de Corentin Tolisso, pour mener la vie dure au trio madrilène. James Rodriguez est bien parti pour être titulaire au poste de milieu offensif droit avec Thomas Müller derrière l’attaquant de pointe et Franck Ribéry qui évoluera sur son habituel côté gauche. Arjen Robben, blessé, a lui dû déclarer forfait. Les trois hommes seront chargés d’alimenter au mieux le buteur polonais Robert Lewandowski, assez timide lors de la première manche, et que l’on annonce d’ailleurs dans le viseur de la Casa Blanca pour cet été. Le rendez-vous est pris.