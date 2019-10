Deux semaines après avoir subi la loi du Paris Saint-Germain au Parc des Princes (3-0), le Real Madrid a de nouveau vécu une soirée compliquée en Ligue des Champions. Les Merengues n’ont certes pas perdu, mais le match nul concédé au Bernabéu face au Club Bruges (2-2) reste une grosse contre-performance pour la Casa Blanca. Une rencontre durant laquelle presque tous les cadres ont affiché un pâle visage. Parmi eux, Thibaut Courtois.

Le Belge a d’ailleurs été le protagoniste d’une scène qui en a interpellé plus d’un. Après avoir encaissé deux buts d’Emmanuel Dennis, le Diable Rouge a été remplacé à la pause par Zinedine Zidane. Tout d’abord, beaucoup ont cru à une sanction marquante du coach français à l’encontre de son portier. Au final, ZZ a expliqué que l’ancien joueur de Chelsea avait été sorti parce qu’il était malade. « Courtois n’était pas bien et il ne pouvait pas jouer la deuxième période. Est-ce que je suis préoccupé ? Non pas du tout. En première période, on peut toujours pointer du doigt Courtois, mais c’est la faute de tout le monde, la mienne en premier ».

Courtois était malade, mais...

Cependant, les maux d’estomac du Belge, qui a vomi à la pause selon la presse madrilène, ne sont pas une excuse pour expliquer la piètre performance du gardien hier soir. Alors que Marca souligne que Courtois a encaissé deux buts sur les trois tirs belges qu’il a reçus, AS rappelle de son côté que le numéro 13 merengue a encaissé 5 buts en 8 tirs en Ligue des Champions cette saison. Un constat qui fait tache pour un joueur débarrassé d’un sérieux concurrent l’été dernier, Keylor Navas, et qui pensait enfin avoir l’assurance absolue d’être le portier numéro 1. Sauf que le Diable rouge va devoir se méfier.

Dans les médias, Courtois est très loin de recevoir les mêmes éloges que Navas recevait en son temps. Et hier, Alphonse Areola a encore marqué des points. Auteur d’une parade de qualité alors que le score était toujours de 2-0 pour Bruges, le joueur du PSG a été qualifié de très « sûr lors des quelques occasions où il a dû intervenir » par Marca. De quoi confirmer ses bons débuts réalisés face à Osasuna. De là à dire qu’Areola a les moyens de bouleverser la hiérarchie établie ? Pour rappel, lorsqu’il avait été interrogé à ce sujet lors de sa présentation officielle, le Français n’avait pas dit clairement qu’il était venu jouer les doublures du Belge...

