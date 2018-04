Le tirage au sort des demi-finales de Ligue des champions a enfin rendu son verdict. Une nouvelle fois, le Bayern Munich défiera le Real Madrid pour un classique de la compétition. Un choc de titans qui ravit l’entraîneur munichois Jupp Heynckes. « C’est une rencontre exceptionnelle, pour le football européen. On joue contre le tenant du titre, une équipe incroyable, avec des joueurs exceptionnels, » a ainsi commenté le technicien allemand sur le site internet du club. Côté madrilène, le double tenant du titre lorgne plus que jamais un troisième sacre consécutif dans la coupe aux grandes oreilles.

Alors forcément, cette confrontation prestigieuse face au Bayern, relève d’une saveur particulière. Légende du club madrilène, Emilio Butragueno vice-président des Merengues, rêve d’un nouvel exploit de son équipe. « C’est une très belle équipe avec des joueurs très expérimentés, ça sera très difficile pour nous. Ça serait historique de remporter la compétition trois fois consécutives, cela doit nous motiver énormément. Les joueurs sont en train de réaliser des choses fantastiques. Contre le Bayern ça sera compliqué, mais les joueurs mettront tout en oeuvre pour que les supporters soient heureux, » lâche ainsi l’ancien attaquant.

L’AS Roma prête à effectuer un nouvel exploit

L’autre demi-finale opposera Liverpool à l’AS Roma, l’occasion pour Mohamed Salah de croiser son ancien club. Une affiche qui rappelle de bons souvenirs pour les supporters des Reds puisqu’il s’agit du remake de la finale gagnée par Liverpool en 84. Une victoire que n’a pas oubliée l’ambassadeur du club Ian Rush présent au tirage au sort à Nyon, tout en évoquant le rôle que pourrait jouer Mohamed Salah sur une future qualification. « Cette confrontation va rappeler des bons souvenirs c’est certain, on espère avoir encore un dénouement heureux cette année. Mohamed est fantastique c’est une vraie joie de le regarder, il s’améliore encore, il prend beaucoup de plaisir quand il marque. Si on arrive en finale cela pourrait être grâce à lui », estime ainsi l’ancien buteur des Reds.

Côté romain, le son de cloche s’avère légèrement différent. Auréolée de sa qualification incroyable face au Barça, la formation romaine n’a plus rien à perdre dans cette compétition. Le directeur sportif du club romain Monchi espère revivre un grand moment. « Cela semble être l’opportunité parfaite pour revivre un grand moment, car on n’a pas pu le faire pendant toutes ces années. Mais cela sera compliqué, car Liverpool est une équipe très forte. Nous devons penser juste à nous-mêmes pour montrer ce que nous avons montré contre le Barça, » a ainsi confié l’ancien responsable du sportif au Séville FC.