79ème minute de jeu. Les supporters de l’Olympique Lyonnais applaudissaient tout d’abord Mathieu Valbuena, grand artisan du succès acquis par les Rhodaniens aux dépens de l’Olympique de Marseille (3-1). Surtout, les fans du club septuple champion de France acclamaient Memphis Depay, lequel entrait en jeu en lieu et place de Petit Vélo pour fouler pour la toute première fois la pelouse du Parc OL. Sans être particulièrement transcendant, l’ailier néerlandais a tout de même fait étalage de ses qualités, et montré une complicité naissante avec ses partenaires.

En zone mixte, Bruno Genesio a analysé la performance de sa recrue vedette : « Je l’ai trouvé très bien. Il a confirmé qu’on avait fait le bon choix, que c’était un joueur qui entre complètement dans la philosophie de jeu qu’on souhaitait mettre en place. Ce qu’il va nous apporter ? L’explosivité, sa vitesse, sa qualité technique, sa faculté à gagner les un contre un, à être passeur... Beaucoup de choses. Ça nous permet maintenant d’avoir six attaquants de haut niveau », a ainsi expliqué le technicien des Gones, satisfait de cette première entrée en jeu du jeune homme de 22 ans.

Memphis Depay partage son bonheur sur Twitter

Même son de cloche chez ses partenaires, à l’image d’un Anthony Lopes comblé : « Je l’ai trouvé très à l’aise. On sait que c’est un très grand joueur. Il va encore devoir trouver des automatismes avec ses coéquipiers, mais c’est de bon augure. On verra par la suite avec l’enchaînement des entraînements », a expliqué le gardien de but, suivi dans ce raisonnement par le capitaine Maxime Gonalons : « C’est un jeune joueur expérimenté. Il va nous faire du bien. Il a du talent et peut nous amener très haut », a pour sa part indiqué le milieu défensif au micro d’OLTV.

L’intéressé, lui, ne s’est pas arrêté en zone mixte, préférant sans doute parler sur le terrain. Pour autant, le désormais ancien Mancunien n’a pas manqué de communiquer via son compte officiel Twitter, lâchant deux petits posts qui feront assurément plaisir aux supporters de l’Olympique Lyonnais : « Nous sommes l’Olympique Lyonnais », a-t-il tout d’abord écrit, avant de compléter : « Fier d’avoir fait mes débuts avec l’OL. Rentrer sur le terrain avec le maillot du club était énorme. Merci pour ce magnifique accueil », a affirmé le nouveau numéro 9 rhodanien. L’histoire d’amour démarre bien.