Si Monaco avait fait fort en venant s’imposer 4 buts à 1 à l’Orange Vélodrome lors de la 20e journée de Ligue 1, Paris a fait encore plus fort que la meilleure attaque d’Europe. En venant corriger les Phocéens 5 buts à 1, les Rouge et Bleu ont infligé à leurs hôtes du soir leur plus grande défaite à domicile depuis le 19 avril 1953 et un 6-1 reçu face à Sochaux. Un exploit donc pour des Franciliens sous pression après les victoires de Monaco et de Nice. Obligés de l’emporter pour rester au contact de ses deux rivaux sudistes, les hommes d’Unai Emery n’ont donc pas boudé leur plaisir au sortir de ce Clasico maîtrisé à la perfection. Mais si les coéquipiers du capitaine Thiago Silva étaient aux anges, c’est le président Nasser Al-Khelaïfi qui est venu en premier face aux médias pour faire part de sa joie.

« Le plus important c’était de gagner comme ça, avec cinq buts, c’était magnifique pour l’équipe, pour la confiance. On a maintenu le même niveau tout le match. On veut continuer à montrer ce niveau pour pouvoir gagner le titre, on a aussi le match mercredi en Coupe de France qui est important, et le match retour contre le Barça. La saison commence pour nous, on en veut plus. Pour la confiance, c’est très important. Nos joueurs ont été costauds. On a fait un match presque parfait. Le plus important, c’est de continuer au haut niveau. » Un sentiment de bonheur palpable chez les Franciliens face à l’OM de Frank McCourt qui se voulait ambitieux et capable de battre le PSG. Mais pour certains comme Thomas Meunier, battre Marseille au Vélodrome n’a rien d’une surprise.

Le PSG ne veut pas se moquer de l’OM

« Je pense que tout le monde ici est conscient des qualités du PSG. C’est normal de venir gagner à Marseille. Avec un score comme ça, c’est un peu étonnant. Mais on devait s’imposer, on n’avait pas le choix. Sur le papier, on était les favoris. (...) On s’attendait à une pression marseillais et en début de rencontre, ça n’a pas vraiment été le cas. On a très bien bouché les espaces. Après vingt minutes, il y avait 2-0 et le match était déjà plié. » Reste que si le triomphe parisien ne souffre d’aucune contestation, la majeure partie de l’effectif rouge-et-bleu n’a pas souhaité fanfaronner et enfoncer davantage leurs homologues phocéens, à l’image d’un Javier Pastore retrouvé.

« Ce n’était pas une humiliation. On a joué pour gagner le match. On a marqué beaucoup de buts parce qu’on était bien. C’est le football. Dans le vestiaire, on était content parce qu’on avait besoin de gagner ce match vu qu’on avait fait match nul (contre Toulouse). C’était magnifique de faire un match comme ça, ça donne beaucoup de confiance. Ils ont bien commencé le match avec beaucoup d’envie mais on a rapidement marqué. » Idem pour Blaise Matuidi. « Si vous faites bien le calcul, on n’a pas perdu depuis le mois de janvier. Je n’ai pas envie de manquer de respect aux joueurs marseillais pour qui j’ai de l’estime. Ça fait partie du football. On a fait ce qu’il fallait pour gagner et marquer des buts. Ça fait aussi partie du respect de l’adversaire. On n’a pas été chambreur, on a joué notre football. C’est un résultat historique. Aujourd’hui on a démontré qu’on est supérieur à cette équipe. On sait qu’ils ont un nouveau projet donc peut-être que dans les années à venir ils vont se rapprocher de nous donc on profite du moment présent. » Renvoyé à ses chères études par son rival de toujours, l’OM a donc encore du pain sur la planche.