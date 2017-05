Avec cette rencontre en retard chez elle, l’AS Monaco avait l’occasion d’être sacrée championne de France. Pour cela, il fallait l’emporter contre l’AS Saint-Etienne, défaite 5-0 dans son chaudron par le Paris Saint-Germain ce dimanche. Pour espérer remporter un titre qui leur manque depuis 17 années, les joueurs de Leonardo Jardim n’avaient qu’à faire un match nul pour être sacrés officiellement ce mercredi soir. Dans les premières minutes, c’était bien les locaux qui tentaient leur chance en pénétrant dans la surface adverse et en obtenant quelques corners qui ne donnaient pas grand-chose.

La première incursion des visiteurs était l’oeuvre de Maïga, le jeune espoir ivoirien, qui, après avoir fixé Benjamin Mendy, tentait sa chance. Mais Kamil Glik était sur la trajectoire (9e). Kylian Mbappé apparaissait bien en jambes ce soir. Il s’essayait sur une passe de Bernardo Silva, mais Ruffier était sur la trajectoire (18e). Dans la foulée, la jeune pépite, bien lancé par Falcao dans le dos de la défense, mimait d’ouvrir son pied et couchait Ruffier pour le contourner et pousser le ballon dans les filets (1-0, 19e). Dans la foulée, les Verts tentaient de se révolter, mais ils étaient trop recroquevillés dans leur camp pour espérer quelque chose, surtout que Mbappé et consorts récupéraient très haut le ballon et faisaient peser une menace constante. Le rythme retombait peu à peu et, à la pause, Monaco était provisoirement champion de France.

Monaco a géré

Au retour sur le rectangle vert, les Monégasques ont repris leur entreprise et ont fait exactement comme en début de match, à savoir presser très haut et prendre à la gorge la défense stéphanoise. Sur un corner venu de la gauche, Falcao l’emportait dans les airs, mais sa reprise de la tête était repoussée par Ruffier (52e). Presque dans la foulée, le jeune Nordin n’était pas loin de mettre un but incroyable. Le joueur du Forez plaçait une énorme accélération sur le côté droit, laissant le pauvre Fabinho sur le côté. Arrivé à la surface, il repiquait, mais sa frappe manquait de puissance et était repoussée par Subasic (59e).

Mais les frayeurs n’étaient pas terminées. Bien lancé dans le dos de la défense, Veretout se jouait de Subasic, mais Kamil Glik veillait au grain et protégeait le ballon devant son but vide (61e). Le rythme retombait peu à peu et cela faisait le jeu de l’AS Monaco. C’était le moment choisi par Jardim pour faire rentrer Valère Germain en lieu et place de Bernardo Silva (69e) pour la 200e de l’attaquant français sous les couleurs asémistes. Presque dans la foulée, suite à un super jeu entre Falcao, Germain et Mbappé, le dernier nommé envoyait un centre parfait vers Germain qui, seul devant le but vide, manquait inexplicablement le cadre (74e). En toute fin de match, sur un contre, Thomas Lemar envoyait Valère Germain pour le dernier but de l’ASM (2-0, 90e 3). Grâce à cette victoire, le club de la Principauté est sacré champion de France pour la première fois depuis 17 ans !

L’homme du match : Mbappé (8) : heureusement, après cette rencontre, il restera une journée pour admirer Mbappé avant d’avoir un manque de près de deux mois. Il est élégant et en même temps tueur à sang froid comme en témoigne la façon dont il élimine Ruffier sur l’ouverture du score (19e). Il accélère, donne le ballon, provoque. Il aurait pu offrir à Valère Germain le but du break mais ce dernier échouait devant le but vide (74e). Encore une fois, il est incroyable et non, ce n’est pas qu’un tout droit. Remplacé, sous l’ovation de Louis II, par Andrea Raggi (90e +1).

Monaco :

Subasic (5,5) : en première période, il n’a strictement rien eu à faire. Quand un Stéphanois entrait dans sa surface, il était contré par un défenseur, notamment cette frappe de Maïga, contrée par Kamil Glik (9e). Une seule sortie, au-devant de Soderlund, en fin de première période (40e). Il se manque un peu sur une sortie devant Veretout (61e)

Sidibé (5) : le latéral droit de Monaco s’est davantage distingué offensivement que défensivement et pas toujours avec justesse. Il a eu beaucoup de mal dans le tempo de ses montées et aussi dans la précision de ses centres. Il a encore beaucoup de retard sur son pendant du côté gauche, Benjamin Mendy.

Glik (6) : le défenseur polonais est très solide. Et surtout, il est devenu le grand patron de cette défense du club de la Principauté. Il a toujours été au duel et donné de lui pour contrer les actions notamment cette frappe de Maïga (9e). Il revient de façon absolument impeccable devant Veretout pour protéger les siens d’une égalisations (61e). Du grand Kamil Glik ce soir au Stade Louis II.

Jemerson (6) : plus discret que son compère de l’axe central, le Brésilien a fait le job, sans plus, gardant un oeil sur les joueurs qui plongeaient dans son dos, notamment Soderlund. Une copie plutôt propre, mais compliquée à noter tant la défense monégasque n’a rien eu à faire.

Mendy (6,5) : le latéral gauche international français s’est régalé sur son côté gauche, notamment sur le plan offensif avec des montées bien senties. Pas toujours précis dans ses centres, il a toujours offert de superbes solutions à Thomas Lemar. Solide aussi défensivement, remportant la plupart de ses duels de son côté.

Fabinho (6) : le Brésilien est tellement précieux. Au milieu, il fait tout, il récupère, il replace ses coéquipiers, mais aussi il relance rapidement vers l’avant pour permettre à ses attaquants d’être dans les meilleures conditions. C’est lui, avec l’aide de Moutinho, qui récupère le ballon sur le but de Kylian Mbappé (19e). Un peu plus en difficulté en deuxième période, en témoigne sa difficulté à ratrapper Nordin (55e).

Moutinho (6) : il excelle dans le jeu long et court et parfois dans cette équipe de l’AS Monaco on en a bien besoin. Son association avec Fabinho fut presque parfaite en témoigne leur travail lors de la récupération de balle sur le but de Kylian Mbappé. Toujours utile en deuxième période mais un peu moins en vue.

Silva (6,5) : qu’est-ce qu’il va nous manquer s’il part de Monaco cet été. Le petit Portugais régale. Que ce soit dans ses déplacements, dans ses dribbles, ses passes ou encore dans sa faculté à faire des centres incroyables sans aucun élan. Un match encore une fois de grandes qualité. Remplacé par Valère Germain (69e) qui manque un but tout fait (74e) mais qui s’est offert son dixième but de la saison en Ligue 1.

Lemar (6) : c’est compliqué pour Thomas Lemar. C’est un super joueur et ça, c’est certain, mais il est constamment comparé à Bernardo Silva de l’autre côté. Il a manqué quelques gestes techniques. Il aurait pu offrir le but du break à Radamel Falcao sur un corner magnifiquement botté, mais le Colombien n’a pas réussi à battre Ruffier (52e). D’un amour de ballon, il offre le but à Valère Germain le but du doublé (90e +3)

Falcao (6) : le Colombien a l’air de se régaler aux côtés de Kylian Mbappé. Sur l’ouverture du score, c’est lui qui est touché par la passe de Fabinho et qui remet en première intention vers Kylian Mbappé qui s’est occupé du reste. Il a beaucoup tenté, notamment une tête sur ce corner de Lemar (52e). Peu en réussite, mais très généreux dans l’effort et important pour remonter le contre. Remplacé par Guido Carrillo (88).

AS Saint-Etienne :

Ruffier (6) : le gardien stéphanois n’a pas fait un mauvais match. Avant de s’incliner devant une énorme feinte de Mbappé (19e), le portier avait déjà retardé l’échéance devant ce même Mbappé (18e). Il doit se déployer à plusieurs reprises devant Falcao (30e, 52e). Sans lui, les Stéphanois auraient pris une raclée comme face au PSG.

Nordin (6) : le meilleur joueur de l’ASSE sur la pelouse. Le joueur formé chez les Verts a été intenable. Dès qu’il avait de l’espace, il accélérait. Après un bon centre (5e), il file au but, mais est rattrapé par Mendy (16e). Il aurait dû obtenir quelque chose. Quelques minutes plus tard, il dépose Fabinho, puis enchaine d’une frappe du gauche qui oblige Subasic à l’arrêt (55e).

Pogba (5) : l’endeuillé Florentin Pogba (son père est décédé lors de la semaine passée) a fait un match correct, sans éclat. Le défenseur n’a pas pu s’exprimer offensivement et a dû surtout maitriser les accélérations de Kylian Mbappé. Physiquement, c’est un monstre et c’est compliqué de gagner un duel lorsqu’on est à son contact.

Lacroix (5) : c’était le meilleur défenseur du côté des Verts ce soir. Le Suisse était dans son match. Il a devancé Falcao à plusieurs reprises et était présent dans les duels aériens. Il aurait pu faire mieux dans les relances. Il a parfois mis Ruffier en difficulté. Il a moins maitrisé son sujet par la suite. Averti (78e).

Théophile-Catherine (3) : c’était un match cauchemar. Il s’est fait dépasser dans tous les compartiments du jeu, dans les airs comme au sol. Ses relances étaient trop justes. Falcao l’a pris de la tête à de nombreuses reprises. Il s’est trop précipité dans ses transmissions.

Polomat (4,5) : il a fait une partie en demi-teinte. Il a souffert devant Bernardo Silva et avait du mal à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Il a fait preuve d’intelligence quelques fois, comme cette interception suivie d’une bonne passe pour Soderlund (40e).

Maïga (non noté) : il avait bien débuté la rencontre avec un formidable rush accompagné d’une frappe contrée (10e). Malheureusement, il se blesse derrière la cuisse et est remplacé par Clément (4,5) (21e), qui n’a pas vraiment eu d’influence dans le jeu, il se contentait de faire des passes latérales.

Veretout (5,5) : comme à son habitude, le joueur prêté par Aston Villa est capable du meilleur comme du pire. Le milieu de terrain est celui qui prenait le plus de risque. Il perd le ballon dans sa moitié de terrain, et c’est ce qui amène le but de Mbappé. Il aurait pu égaliser, après avoir éliminé Subasic, mais il se fait rattraper par Glik (61e).

Saivet (3) : on n’a pas bien compris quels étaient le poste et le rôle du Sénégalais ce soir. Il n’a pas été bon, mais est-ce vraiment sa faute ? Il a eu très peu de ballons pour s’exprimer. Il a surtout eu des ballons dans le cœur du jeu, et ce n’est pas vraiment sa tasse de thé.

Lemoine (3) : le capitaine du soir n’était pas vraiment dans son jour. Il n’a eu aucune influence dans le jeu. C’était compliqué pour lui, car les hommes de Galtier n’avaient pas vraiment le ballon. Il n’a pas pu se montrer. Et même lorsqu’il essayait d’organiser le jeu, c’était bien trop brouillon. Remplacé par Rocha Santos (85e), qui met une tête sans danger (86e).

Soderlund (4,5) : que c’était compliqué pour lui ce soir. Mais le Norvégien a plutôt fait une bonne partie. Lorsqu’il avait le ballon dos au but, il ne l’a pas perdu et a distribué de bonnes passes. Offensivement, il n’a pas vraiment eu de bons ballons, mais il a fait de bons appels en profondeur. Il est remplacé par Hamouma (68e), qui n’a pas réussi à se mettre en évidence. Il n’y avait pas d’espace entre Glik et Jemerson.