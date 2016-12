Après sa défaite contre l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco se devait de se rattraper pour cette ultime journée de Ligue 1 de 2016. Sauf que les visiteurs, les Caennais, ne voyaient pas cela de la même façon et ne comptaient pas passer pour une victime expiatoire. Ainsi, Santini vu sa frappe, déviée par Sidibé, lober Subasic et cogner la barre (16e) ! Ensuite, Yahia sur un coup franc reprenait de la tête, mais le portier croate sauvait sur sa ligne (28e) ! En première période, Monaco n’a cadré aucune frappe ! Au retour des vestiaires, tout s’accélérait puisque les Monégasques obtenaient un penalty très très litigieux. Falcao ne se gênait pas pour convertir l’offrande (1-0, 48e). Réduits à dix après l’expulsion de Da Silva, les Caennais ne cessaient pas de tenter. Karamoh, puis Féret ne parvenaient pas à trouver le cadre (68e). Mais Monaco allait doubler la mise. Sur une frappe de plus de vingt mètres, Bakayoko profitait d’une grosse faute de main de Dreyer (2-0, 76e). Hervé Bazile réduisait l’écart (1-2, 90e +4). Monaco revient à deux points du leader niçois.

Les leaders niçois se déplaçaient à Bordeaux avec le titre honorifique de champion d’automne suite à leur excellente première partie de saison. Avec une défense décimée (absence de Baysse et de Dante notamment), les Niçois dominaient globalement la première période. Mais les attaquants de Lucien Favre, que ce soit Mario Balotelli ou Alassane Pléa, étaient trop maladroits pour ouvrir le score. Diego Rolan et Bordeaux n’étaient pas en reste, mais ne parvenaient pas non plus à trouver le chemin des filets. Autre visage en deuxième période, ce furent les Bordelais qui dominaient plutôt leur sujet et les Niçois n’étaient pas aidés avec la sortie de leur portier Cardinale sur blessure. Rien n’allait, Balotelli prenait un carton rouge pour jeu très dangereux (90e +2) avant que Belhanda n’écope lui aussi d’un rouge (90e+ 5).

L’OL et L’OM confirment

L’Olympique Lyonnais voulait finir l’année en beauté dans son Parc OL pour faire fructifier les magnifiques trois points pris ce dimanche soir contre Monaco (3-1). Et à vrai dire, on n’a pas eu trop peur pour l’OL qui a rapidement ouvert la marque par l’intermédiaire d’Alexandre Lacazette, après un super travail de Nabil Fekir qui butait, avec ses dribbles, sur la défense (1-0, 9e). Les hommes de Bruno Genesio se sont évertués à conserver le cuir et tenter de construire leurs occasions patiemment. Au retour des vestiaires, Cheikh Ndoye trouvait la barre transversale de Lopes (53e). Mais Lyon allait se reprendre. Lacazette, sur une somptueuse ouverture, contrôlait et transmettait à Fekir qui offrait de l’air aux siens (2-0, 84e). Une vraie belle fin d’année pour l’OL !

L’Olympique de Marseille avait envie de terminer cette première partie de saison près des places européennes, mais pour cela, il fallait faire un résultat au Stade Armand Cesari de Furiani contre le SC Bastia. Les hommes de Rudi Garcia ont failli être douchés à froid dès la deuxième minute sauf que Florian Marange ouvrait trop son pied alors qu’il était à trois mètres des buts. Quelques minutes plus tard, Bafé Gomis ouvrait la marque suite un à un bon travail de Zambo Anguissa dans la surface et à un centre-tir de Cabella (0-1, 8e). Florian Thauvin, à l’instar de Marange, aurait pu marquer, mais ouvrait aussi trop son pied, seul devant les buts (18e). La tension était à son comble et le jeu devenait haché. Puis, à force de ne rien proposer en deuxième période, l’OM allait le payer, sur un ballon qui traînait dans la surface, Djiku battait au duel Sakai et propulsait le ballon dans le but (1-1, 85e). Mais l’OM fait preuve d’abnégation en cette fin d’année 2016 ! Njie, entré peu avant, donnait l’avantage à l’OM (1-2, 90e +1). Avec cette victoire l’OM est à égalité avec Guingamp et donc 5e ex aequo.

Les résultats de soirée :

Bastia 1-2 Marseille : Djiku (85e) pour Bastia, Gomis (8e), Njie (90e +1) pour Marseille

Bordeaux 0-0 Nice

Dijon 2-0 Toulouse : Tavares (50e, sp), Lees-Melou (52e)

Lille 1-1 Rennes : Eder (89e) pour Lille, Ntep (22e) pour Rennes

Lyon 2-0 Angers : Lacazette (9e), Fekir (84e)

Metz 2-2 Guingamp : Nguette (12e), Hein (90e +3) pour Metz, Briand (48e, 74e) pour Guingamp

Monaco 2-1 Caen : Falcao (48e, sp), Bakayoko (76e) pour Monaco, Bazile (90e +4)

Nantes 1-0 Montpellier : Lima (12e, sp)

PSG 5-0 Lorient : Meunier (25e), Touré (44e, csc), Thiago Silva (50e), Cavani (63e, sp), Lucas (71e)

ASSE 0-0 Nancy