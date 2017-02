Anwar El Ghazi, Junior Alonso, Farès Bahlouli, Agim Zeka, Gabriel, Xeka, Ricardo Kishna. Hier, en un peu moins de quatorze heures, le LOSC de Gérard Lopez réalisait l’exploit d’engager pas moins de sept recrues lors du dernier jour du mercato. Une activité incroyable qui en a bluffé plus d’un, mais qui n’est pas due à un coup de folie. « Hier tous les dossiers du LOSC étaient préparés. On a travaillé en équipe et je remercie tout le club pour l’effort », a déclaré le nouveau directeur général des Dogues Marc Ingla. Une mise au point faite par l’Espagnol qui en a d’ailleurs profité pour exposer le plan des nouveaux hommes forts du club nordiste.

« Nous sommes ici pour un projet ambitieux, différent, pas un projet de millionnaire. On va essayer de raconter de nouvelles choses. Nous sommes ambitieux, nous aimerions à termes nous classer parmi le top 3. Si on travaille bien, on peut avoir des résultats. On aimerait un LOSC plus ouvert, plus international. On aimerait faire du Domaine de Luchin une référence au niveau mondial », a indiqué Ingla. Une ambition légitime qui sera scrutée de près, même si l’autre pilier du projet Lopez, le Portugais Luis Campos, a préféré calmer déjà certains rêvant de futurs mercatos clinquants.

Ancien bâtisseur de l’AS Monaco, Campos compte déjà s’appuyer sur la base existante avant d’apporter de futures retouches. « Notre projet est différent de celui de l’AS Monaco. L’ASM a de l’avance sur nous. C’est aussi un projet moderne dans le foot. L’objectif est de concilier les résultats sportifs et économiques. Nous sommes un peu retard mais on va tout faire pour rattraper. Il existe des joueurs de grande qualité, d’expérience dans notre effectif actuel. Je compte beaucoup sur eux. » Un message fort, mais attendu envoyé à un groupe lillois forcément en proie à des interrogations. A l’heure où leurs dirigeants viennent d’intégrer pas moins de sept recrues, certains peuvent craindre un nouveau remaniement l’été prochain.