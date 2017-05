Il y a 9 jours, le quotidien L’Equipe lâchait la révélation : Christophe Galtier va quitter Saint-Etienne à l’issue de la saison. La direction du club forézien a vite démenti la nouvelle, assurant qu’aucune décision n’avait été prise. Mais c’est désormais chose faite. Galtier avait rendez-vous ce mardi matin avec le président Roland Romeyer et la réunion a accouché d’un communiqué, officialisant le départ de l’entraîneur.

« Christophe Galtier a décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur à la fin de cette saison. Cette décision a été prise en plein accord avec Bernard Caïazzo, Président du Conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne et Roland Romeyer, Président du Directoire. L’ASSE salue le remarquable travail accompli par Christophe Galtier depuis sa nomination à la tête de l’équipe professionnelle, le 15 novembre 2009. Il avait rejoint Saint-Etienne un an plus tôt comme entraîneur adjoint d’Alain Perrin. (...) Christophe Galtier figure par ailleurs dans le top 3 des entraîneurs qui ont dirigé le plus de matches de l’ASSE. En fin de saison, il comptera 362 matches, toutes compétitions confondues, à la tête des Verts. Cette longévité record dans le football moderne a constitué le socle d’un long cycle de progression. L’ASSE souhaite à Christophe Galtier de réussir dans ses futurs projets. Le club réaffirme sa volonté de poursuivre avec ambition son développement. La nomination d’un nouvel entraîneur sera accompagnée du renforcement de la cellule de recrutement et du déploiement d’un nouveau dispositif de formation. »

C’est donc la fin d’une aventure de plus de 9 ans entre les deux parties. Galtier était arrivé en novembre 2008, en tant qu’entraîneur adjoint d’Alain Perrin. Il avait su ensuite saisir sa chance, avec l’aval de Perrin, en devenant numéro 1 en décembre 2009. L’ancien joueur de l’OM a souvent réussi à tirer le meilleur de l’effectif à sa disposition (4 qualifications consécutives en Ligue Europa, vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013), même si cela lui a valu une réputation d’entraîneur défensif. Cette saison, il a parfois diffusé une sensation de lassitude face aux résultats de son équipe. Le signe qu’il était temps de partir ?