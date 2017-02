Enfin quelques sourires à l’Olympique Lyonnais. Pour la première fois de l’année 2017, le club rhodanien s’est imposé deux fois de suite la semaine dernière. Ses victimes ? L’AZ Alkmaar en seizième de finale aller de la Ligue Europa (1-4) et Dijon pour le compte de la 26ème journée du championnat de France de Ligue 1 (4-2). Cette semaine, les Gones vont tenter de poursuivre cette série, avec les réceptions d’Alkmaar jeudi soir et de Metz dimanche après-midi. Avant ça, la formation chère à Jean-Michel Aulas présentait son bilan semestriel, dévoilant des chiffres en légère baisse en raison d’un manque de revenus liés aux cessions de joueurs.

« Comme, volontairement, on n’a pas fait de cession de joueurs malgré des offres comme pour Tolisso, il faudra regarder ce qui se passe avant la fin de l’année et je pense qu’il y aura des ventes très significatives d’ici le 30 juin. (...) On est obligé de rien car on fait des bénéfices même sans cession. Mais on a 170 M€ de plus-value potentielle et il y aura bien un moment où le stock pourra s’écouler, comme on a pu le faire avec Samuel Umtiti ou Karim Benzema. Si Alex doit partir, il faudra le remplacer et on a déjà des idées. (...) Pour le reste, il y a une progression très, très forte dans les autres domaines, de l’ordre de 35%. On a appris un nouveau métier avec la gestion de l’arène, du Parc OL, on a peut-être embauché plus qu’il le fallait mais on a une marge de manœuvre importante », explique ce mercredi matin le président de l’OL au cours d’une conférence téléphonique, annonçant donc des départs importants à venir mais se montrant aussi et surtout satisfait du bilan du Parc OL.

Un ou deux mouvements spectaculaires

« On est derrière le Paris Saint-Germain en terme d’affluence, parfois devant avec la Coupe d’Europe, on est entre 42 000 et 44 000 spectateurs de moyenne. Les fois où il y avait moins de monde, c’était souvent lié aux horaires ou aux équipes, soit les deux. L’incidence du prix sur l’affluence est quasiment nulle, il y a très peu d’effets », poursuit-il, sûr de son fait : « On peut imaginer une année sans Coupe d’Europe, s’il y a des résultats en termes de trading (cession de joueurs) on aura des résultats très importants. Avec tous les évènements qu’il y a au Parc OL, les amortissements se font rapidement », analyse le dirigeant, révélant vouloir faire quelques coups importants.

« L’aspect sportif est géré par les gens concernés, c’est à dire Gérard Houllier en relation avec Bruno Genesio. On a beaucoup de demandes sur nos joueurs, on devra les remplacer. On fera un ou deux mouvements spectaculaires, on en a fait un avec Memphis. On aura sûrement l’occasion, dans le futur, d’avoir chaque année ou chaque semestre un grand joueur de plus dans l’effectif. C’est la stratégie : valoriser le centre de formation et avoir un nouveau joueur par mercato, à savoir des joueurs de grande qualité », promet-il, voulant amener l’OL plus haut encore. De là à imaginer une restructuration avec la venue d’un directeur sportif du calibre de Monchi ?

« Quand j’étais petit, je rêvais de me marier avec Raquel Welch, c’était il y a longtemps ! On peut avoir des rêves, mais il faut aussi avoir l’expérience », sourit-il, avant de détailler : « Aujourd’hui, Gérard Houllier travaille dans l’ombre, Bernard (Lacombe) sur le terrain, Florian (Maurice) sur les autres terrains. Pour le futur, il y aura évidemment des évolutions, Bernard va progressivement réfléchir comme moi à l’après, il faudra donc se structurer pour l’avenir et, parmi ces solutions, une évolution du sportif. J’étais le premier à proposer la venue d’un manager général avec Claude Puel, ça n’a pas pris. Il faut dire aux supporters de continuer à me dire ce qu’il faut faire et, peut-être, que je le ferai », conclut JMA. Aux supporters de poursuivre leur lobbying !